L'Ecopillola di Andrea Ferretti - Crescita italiana: vietato adagiarsi sullo "zero virgola"

(Teleborsa) - La crescita dele le previsioni appena elaborate dal Governo e dal Fondo Monetario Internazionale sono l'argomento dell'ultimadell'economistai, che mette in luce glidella nostra crescita ed ida non trascurare negli anni a venire.Secondo i dati contenuti nel, l'Italia crescerà dello. Dati, peraltro, coerenti con le previsioni del Fondo Monetario. Certo, non si tratta di una crescita tumultuosa, ma comunque sostanzialmente in linea con la crescita prevista nelle principali economie europee. Infatti, il Fondo monetario ha previsto nel suo recente Outlook una crescita inappena più accentuata rispetto a quella italiana, mentre ha abbassato le previsioni di crescita 2025 inportandole a un modesto +0,2%, anche sulla scia dei primi due trimestri del 2025 che hanno chiuso entrambi in territorio negativo.Il primo elemento positivo è che, una filiera che vale oltre 700 miliardi, ha raggiunto nel 2025 lo storico record dei, fatto che comunque fa ben sperare per la tenuta del Made in Italy, nonostante l'enorme incertezza e le intemperanze trampiane. Da non trascurare poi che nel 2014 la bilancia agroalimentare italiana segnava -7,6 miliardi ed oggi segna un +1 miliardo. Il secondo elemento positivo riguarda invece ilche continua ad andare molto bene. Siamo il quinto Paese più visitato al mondo ed il secondo in Europa per presenze, conhe hanno speso circa. Un settore sempre più determinante che contribuisce alla crescita del paese con circa 240 miliardi l'anno, pari a un 13% del PIL e che garantisce comunque oltre 3 milioni di posti di lavoro.Dunque, una situazione non drammatica, ma sulla quale. E questo perché il vero rischio per l'Italia è che nei prossimi anni la nostra crescita possa essere "presa in contropiede" e perdere terreno rispetto alle economie principali dell'Europa. Infatti, da una parte, la( +0,8% quest'anno, +0,6% nel 2026). D'altra parte, l'Italia non potrà spingere più di tanto sull'acceleratore della crescita con programmi straordinari a causa dei noti vincoli di bilancio. Cosa che faranno invece altri paesi come la Francia, con un maxi piano da 50 miliardi a sostegno delle proprie imprese e, soprattutto, come farà la Germania, che si appresta a mettere a terra un programma di investimenti in difesa di infrastrutture da circa 1000 miliardi.Dunque, per evitare di scivolare nuovamente verso le posizioni in coda in Europa diventa essenziale, ma spingere su un ampioalle nostre aziende, che magari coinvolga anche grazie a specificheagevolazioni pubbliche parte dei 6.000 miliardi di risparmio privato.