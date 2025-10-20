Londra: nuovo spunto rialzista per Airtel Africa

(Teleborsa) - Avanza l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa
, che guadagna bene, con una variazione del 2,49%.
Lo scenario su base settimanale di Airtel Africa
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Airtel Africa
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,276 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,318. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,247.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)