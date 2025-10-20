Milano 13:28
42.312 +1,33%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:28
9.389 +0,37%
Francoforte 13:26
24.104 +1,14%

Londra: nuovo spunto rialzista per Airtel Africa

Migliori e peggiori
Londra: nuovo spunto rialzista per Airtel Africa
(Teleborsa) - Avanza l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che guadagna bene, con una variazione del 2,49%.

Lo scenario su base settimanale di Airtel Africa rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Airtel Africa, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,276 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,318. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,247.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```