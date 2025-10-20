Lucisano Media Group, Intesa abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Lucisano Media Group

(Teleborsa) -ha abbassato a(dai precedenti 2,1 euro) il target price su, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione audiovisiva, confermando la raccomandazione "" sul titolo, visto l'del 62,16%.Gli analisti di Intesa hanno sottolineato ildegli ultimi cinque anni del gruppo, con risultati in linea con le attese e una prospettiva positiva per l’intero esercizio 2025. Nel primo semestre, isono quasi raddoppiati a, grazie alle sei consegne di opere prodotte tra fine 2024 e la prima metà del 2025. L’è raddoppiato a, con un margine sulle vendite del 49,4%, e l’utile netto ha raggiunto 4,1 milioni, a fronte di un indebitamento netto in miglioramento a 28,2 milioni.Intesa Sanpaolo prevede una, segnata da attività preparatorie e dall’avvio, entro fine 2025, delle riprese di quattro nuove produzioni, con le principali consegne attese nel 2026. Nella revisione del modello di valutazione DCF, la banca ha ridotto lema aumentato le previsioni di crescita per il 2026 al +17,4%, confermando un WACC del 6,5%.Intesa Sanpaolo ha spiegato che ilè stimato a 2 euro per azione, a cui è stato applicato uno sconto di liquidità del 10%, portando il target price a 1,8 euro. Gli analisti hanno mantenuto la raccomandazione "Buy", evidenziando un potenziale rialzo del 62% e la resilienza del gruppo nonostante le difficoltà del settore audiovisivo, dove broadcaster e piattaforme OTT mostrano una maggiore selettività nei progetti.