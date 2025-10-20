Maps, Ciscato: ottimi segnali da integrazione Ellysse, sempre alla ricerca di nuovi target

Maps Group





(Teleborsa) - "La. La componente prodotti, in particolare quelli per la sanità, ha funzionato bene, registrando un tasso di crescita interamente organico intorno al 15%. Anche: nella sanità, ad esempio, l'EBITDA margin si è attestato al 28%". Lo ha detto a Teleborsa, presidente di, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana."La, sulla quale si sta investendo molto, hain termini di posizionamento: sono stati conquistati buoni clienti e acquisiti contratti che daranno soddisfazioni economiche a partire dall'anno prossimo. Si può quindi dire che Energy è ben posizionata, ma il mercato deve ancora partire con la forza attesa", ha aggiunto."La, che è meno scalabile e sulla quale l'azienda, ha registrato un risultato inferiore rispetto all'anno scorso - ha spiegato Ciscato - Questo trend di stabilità o diminuzione sui progetti fa parte della strategia aziendale, ma in questo primo semestre c'è stato un calo dovuto in particolare a un cliente specifico."Il risultato complessivo, trainato dai prodotti,- ha sottolineato - Storicamente, l'azienda registra risultati migliori nel secondo semestre per via di una certa stagionalità".Sul fronte dell'M&A, "l'integrazione dell'ultima acquisizione, Ellysse, è agli inizi, ma. La forza vendita, soprattutto nella sanità, sta proponendo l'offerta Ellysse - quindi omnicanalità basata sull'intelligenza artificiale - ai nostri clienti sanitari con buoni riscontri. I frutti di questa "semina" saranno raccolti nei prossimi mesi e ancora di più nel 2026. Però abbiamo ottimi segnali dal punto di vista dell'integrazione di prodotto: riteniamo che il prodotto acquisito sia un ottimo complemento a quello di Patient Experience per la sanità e non solo - lo stiamo portando anche fuori dalla sanità - e la chimica con i venditori rimasti dentro l'azienda - che sono i manager - è molto buona, il che fa ben sperare per un'integrazione veloce".L'azienda conferma di essere alla ricerca di ulteriori target per acquisizioni future: "Non abbiamo mai fatto mistero con tutti i nostri investitori, anche in maniera pubblica, che siamo sempre alla ricerca, e quindi anche in questo momento. Stiamo cercando ulteriori target nella in primis nella sanità - nostro mercato principale - ma anche nell'Energy, perché è per noi un mercato assolutamente strategico in cui vediamo grandi prospettive per il futuro. Quindi, come abbiamo fatto nel 2022, anche il rafforzamento per via esterna fa parte assolutamente della nostra strategia".Guardando ai trend rilevanti nella sanità, l'azienda detiene "una posizione di, ovvero la gestione della relazione tra i pazienti-utenti e le strutture sanitarie. Questo è un trend in cui abbiamo investito molto e che riteniamo possa essere ulteriormente potenziato grazie all'acquisizione di Ellysse, che è veramente un ottimo compendio alla base clienti che avevamo."Un altro, ovvero aiutare chi deve decidere a farlo con una base dati solida: affrontare fenomeni critici come l'analisi dei tempi di attesa per ridurli, e analisi dei dati clinici e amministrativi per condurre la sanità in una situazione migliorativa", ha concluso.