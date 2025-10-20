OVS, azioni proprie al 4,4% del capitale sociale

OVS

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, tra il 13 e il 17 ottobre 2025, complessivamente(pari allo 0,030% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 4,1459 euro, per unpari aAl 17 ottobre, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 11.229.185 azioni proprie pari al 4,403% del capitale sociale.Sul listino milanese, intanto,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 4,28 euro.