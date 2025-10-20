Milano 17:10
OVS, azioni proprie al 4,4% del capitale sociale

(Teleborsa) - OVS, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, tra il 13 e il 17 ottobre 2025, complessivamente 75.471 azioni ordinarie (pari allo 0,030% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 4,1459 euro, per un controvalore pari a 312.897,12 euro.

Al 17 ottobre, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 11.229.185 azioni proprie pari al 4,403% del capitale sociale.

Sul listino milanese, intanto, OVS estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 4,28 euro.

