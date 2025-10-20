Milano 13:34
42.297 +1,29%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:34
9.389 +0,37%
Francoforte 13:34
24.113 +1,18%

Piazza Affari: in bella mostra Banca Popolare di Sondrio

Brillante rialzo per l'istituto di credito lombardo, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,01%.
