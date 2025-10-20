Milano 17:35
42.392 +1,52%
Nasdaq 20:53
25.146 +1,32%
Dow Jones 20:53
46.693 +1,09%
Londra 17:35
9.404 +0,52%
Francoforte 17:35
24.259 +1,80%

Valica, perfezionata l’acquisizione di Borghi Italia Tour Network

Finanza
Valica, perfezionata l’acquisizione di Borghi Italia Tour Network
(Teleborsa) - Valica, società quotata su su Euronext Growth Milan e operante nel settore del marketing tecnologico con un focus nei settori del turismo e dell'enogastronomia, ha annunciato di aver completato il closing per l’acquisizione del 100% di Borghi Italia Tour Network (BITN), tour operator ufficiale dell’associazione I Borghi più belli d’Italia e responsabile della relativa strategia turistica.

L’operazione, già comunicata lo scorso 26 settembre, segna un passo strategico nella crescita del Gruppo Valica, che punta a consolidare la propria presenza nel settore turistico attraverso la digitalizzazione dei servizi e l’espansione del business in ambito nazionale e internazionale.

BITN, attiva anche nel comparto dei regali e voucher per il welfare aziendale, rappresenta un tassello chiave per rafforzare le sinergie tra il marketing digitale e la promozione dei territori italiani.

Secondo quanto reso noto dalla società, l’acquisizione ha un impatto economico e patrimoniale marginale, ma un valore strategico elevato, in quanto crea le condizioni per una crescita sostenibile nel medio-lungo periodo.

Con questa operazione, Valica prosegue nel proprio percorso di integrazione verticale e valorizzazione del turismo esperienziale, rafforzando il legame tra innovazione digitale e promozione del Made in Italy.

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
Condividi
```