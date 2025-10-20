Valica, perfezionata l’acquisizione di Borghi Italia Tour Network

Valica

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Growth Milan e operante nel settore del marketing tecnologico con un focus nei settori del turismo e dell'enogastronomia, ha annunciato di aver completato ilper l’acquisizione del 100% di(BITN), tour operator ufficiale dell’associazionee responsabile della relativa strategia turistica.L’operazione, già comunicata lo scorso 26 settembre, segna un passo strategico nella crescita del Gruppo Valica, che punta a consolidare la propria presenza nelattraverso ladei servizi e l’espansione del business in ambito nazionale e internazionale.BITN, attiva anche nel comparto dei regali e voucher per il welfare aziendale, rappresenta un tassello chiave per rafforzare le sinergie tra ile la promozione dei territori italiani.Secondo quanto reso noto dalla società, l’acquisizione ha un impatto economico e patrimoniale marginale, ma unelevato, in quanto crea le condizioni per una crescita sostenibile nel medio-lungo periodo.Con questa operazione, Valica prosegue nel proprio percorso di integrazione verticale e valorizzazione del, rafforzando il legame tra innovazione digitale e promozione del Made in Italy.