Bper, contratto per acquisto di un'esposizione sintetica sul 9,9% del capitale sociale

(Teleborsa) - BPER Banca
ha annunciato la sottoscrizione di contratti derivati
con una primaria controparte di mercato per l’acquisto di un’esposizione sintetica
sulle proprie azioni, pari al 9,99% del capitale. L’operazione, avviata a partire da oggi, rappresenta un segnale strategico di fiducia nelle prospettive di crescita della Banca. In particolare, l’iniziativa si inserisce nel percorso di rafforzamento
previsto dal piano industriale
, che contempla l’integrazione di Banca Popolare di Sondrio
entro il primo semestre 2026 e il pieno sviluppo delle sinergie derivanti dall’operazione.
Dal punto di vista finanziario, l’esposizione sintetica consentirà a BPER di gestire con maggiore flessibilità
un eventuale futuro piano di acquisto di azioni proprie, subordinato alle necessarie autorizzazioni societarie e regolamentari.
I contratti derivati utilizzati garantiscono una copertura adeguata del rischio
e permettono di ottimizzare gli impatti patrimoniali
ed economici, escludendo in ogni caso qualsiasi forma di regolamento fisico e, dunque, l’acquisto effettivo di azioni proprie.
Con questa mossa, BPER ribadisce la propria fiducia nella solidità del gruppo e nella capacità di generare valore
per gli azionisti in vista della prossima fase di espansione e integrazione.