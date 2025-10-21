Bper, contratto per acquisto di un'esposizione sintetica sul 9,9% del capitale sociale

BPER Banca

(Teleborsa) -ha annunciato la sottoscrizione dicon una primaria controparte di mercato per l’acquisto di un’sulle proprie azioni, pari al 9,99% del capitale. L’operazione, avviata a partire da oggi, rappresenta un segnale strategico di fiducia nelle prospettive di crescita della Banca. In particolare, l’iniziativa si inserisce nel percorso diprevisto dal, che contempla l’integrazione dientro il primo semestre 2026 e il pieno sviluppo delle sinergie derivanti dall’operazione.Dal punto di vista finanziario, l’esposizione sintetica consentirà a BPER di gestire con maggioreun eventuale futuro piano di acquisto di azioni proprie, subordinato alle necessarie autorizzazioni societarie e regolamentari.I contratti derivati utilizzati garantiscono una copertura adeguata dele permettono di ottimizzare glied economici, escludendo in ogni caso qualsiasi forma di regolamento fisico e, dunque, l’acquisto effettivo di azioni proprie.Con questa mossa, BPER ribadisce la propria fiducia nella solidità del gruppo e nella capacità di generareper gli azionisti in vista della prossima fase di espansione e integrazione.