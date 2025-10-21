Milano 12:14
Nel secondo giorno di collocamento superata quota 2,2 miliardi.

BTP Valore, gli ordini raggiungono quota 7,6 miliardi di euro
(Teleborsa) - Gli ordini per il nuovo BTP Valore, il titolo di Stato dedicato alla clientela retail, ha superato quota 7,6 miliardi di euro poco dopo le 12 del secondo giorno di collocamento. I 2,2 miliardi di euro della seduta odierna si sommano ai circa 5,4 miliardi di euro di ieri.

L'ultima emissione del BTP Valore (su un titolo a 6 anni) di maggio 2024 ha registrato una raccolta complessiva di 11 miliardi di euro. Quella di febbraio 2024 (su un titolo a 6 anni) ha raccolto 18,3 miliardi di euro, mentre quella di ottobre 2023 (su un titolo a 5 anni) ha totalizzato raccolto 17,1 miliardi di euro. La prima emissione di giugno 2023 (su un titolo a 4 anni) aveva raccolto 18,1 miliardi.

Il titolo, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori, ha durata di 7 anni e prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi in crescita dal 2,60% nei primi tre anni, al 3,10% per il quarto e quinto anni fino al 4,00% per gli ultimi due anni. Previsto un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito.
