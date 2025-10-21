BTP Valore, gli ordini raggiungono quota 7,6 miliardi di euro

(Teleborsa) - Gli ordini per il nuovo, il titolo di Stato dedicato alla clientela retail, ha superato quotapoco dopo le 12 del secondo giorno di collocamento. Idella seduta odierna si sommano ai circa 5,4 miliardi di euro di ieri.L'ultima emissione del BTP Valore (su un titolo a 6 anni) diha registrato una raccolta complessiva di 11 miliardi di euro. Quella di(su un titolo a 6 anni) ha raccolto 18,3 miliardi di euro, mentre quella di(su un titolo a 5 anni) ha totalizzato raccolto 17,1 miliardi di euro. La prima emissione di(su un titolo a 4 anni) aveva raccolto 18,1 miliardi.Il, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori, ha durata die prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi in crescita dal 2,60% nei primi tre anni, al 3,10% per il quarto e quinto anni fino al 4,00% per gli ultimi due anni. Previsto un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito.