BTP Valore, gli ordini raggiungono quota 7,6 miliardi di euro

(Teleborsa) - Gli ordini per il nuovo BTP Valore
, il titolo di Stato dedicato alla clientela retail, ha superato quota 7,6 miliardi di euro
poco dopo le 12 del secondo giorno di collocamento. I 2,2 miliardi di euro
della seduta odierna si sommano ai circa 5,4 miliardi di euro di ieri.
L'ultima emissione del BTP Valore (su un titolo a 6 anni) di maggio 2024
ha registrato una raccolta complessiva di 11 miliardi di euro. Quella di febbraio 2024
(su un titolo a 6 anni) ha raccolto 18,3 miliardi di euro, mentre quella di ottobre 2023
(su un titolo a 5 anni) ha totalizzato raccolto 17,1 miliardi di euro. La prima emissione di giugno 2023
(su un titolo a 4 anni) aveva raccolto 18,1 miliardi.
Il titolo
, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori, ha durata di 7 anni
e prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi in crescita dal 2,60% nei primi tre anni, al 3,10% per il quarto e quinto anni fino al 4,00% per gli ultimi due anni. Previsto un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito.