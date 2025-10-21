Circle Group, Abatello: semestrale di grande soddisfazione e integrazione ultime realtà acquisite

(Teleborsa) - "È stato sicuramente un, nel senso che l'fatte alla fine dell'anno scorso hanno fatto sì che ci sia stata unadi prodotti, di competenze e di approccio a livello diche hanno fatto sì che ci sia stata una forte accelerazione die di". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana.Risultati che sono stati registrati in "un, in cui i nodi logistici sono sempre più alla ricerca die diche evitano di avere problematiche di attesa, tempi morti, costi correlati, e documenti mancanti e che, invece, puntano a quegli automatismi che permettano all'essere umano di concentrarsi sulla parte di planning, di ridurre i tempi di attesa e di migliorare la qualità della vita e, più in generale, alla catena logistica della merce di recuperare una".Abatello ha espresso estrema soddisfazione per l'- e delle relative soluzioni. "Quello che più ci è piaciuto è stato proprio lo spirito e la logica di fondo, che erano assolutamente nativamente sinergici alla nostra"."Quindi ha funzionato molto bene e sta funzionando molto bene. Ci aspettiamo unada questo punto di vista", sottolinea il Ceo che prosegue, "Abbiamo lanciato, primi in Europa, unche si chiamain Polonia, che automaticamente informa il Ministero in entrata e in uscita dai confini dell'Europa e che adesso, ai primi di gennaio 2026, lanceremo anche in Romania"."Quindi c'è una forte attenzione alla combinazione dichemae, in funzione della propria posizione, il famoso puntino che sulle mappe tutti noi vediamo, si deve trasformare in unche genera un'. Quindi, da questo punto di vista, laè stata naturale e isono tangibili quotidianamente in termini die dicon tutti i nostri clienti".E sulle commesse relative al PNRR, che ora si sono sbloccate, il CEO ricorda Circle "finalmente ora gli operatori avranno la grande opportunità sia di cavalcare l'onda delladei documenti di trasporto, sia la possibilità di scambiare dati tramite. Una grande opportunità normativa che dal luglio 2027 permetterà aglidi avere il diritto e leil dovere di gestire i dati di trasporto in modalità".Quindi, ha concluso Abatello, "vediamo ancora opportunità nei, da una parte, e, dall'altra, la grande occasione di unche, che potrà sfruttare la. Quindi mi aspetto grandi passi avanti in generale in tutto ile in tutta".