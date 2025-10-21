Circle Group, Abatello: semestrale di grande soddisfazione e integrazione ultime realtà acquisite

(Teleborsa) - "È stato sicuramente un semestre entusiasmante
, nel senso che l'integrazione delle acquisizioni
fatte alla fine dell'anno scorso hanno fatto sì che ci sia stata una fortissima sinergia
di prodotti, di competenze e di approccio a livello di catena logistica intermodale
che hanno fatto sì che ci sia stata una forte accelerazione di proposizione al mercato
e di interesse del mercato
". Lo ha detto a Teleborsa Luca Abatello, CEO di Circle Group
, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana.
Risultati che sono stati registrati in "un contesto di logistica intermodale accelerato
, in cui i nodi logistici sono sempre più alla ricerca di scambi intelligenti
e di informazioni predittive
che evitano di avere problematiche di attesa, tempi morti, costi correlati, e documenti mancanti e che, invece, puntano a quegli automatismi che permettano all'essere umano di concentrarsi sulla parte di planning, di ridurre i tempi di attesa e di migliorare la qualità della vita e, più in generale, alla catena logistica della merce di recuperare una forte efficienza
".
Abatello ha espresso estrema soddisfazione per l'integrazione delle acquisizioni di fine 2024 - eXyond e Circle Garage
- e delle relative soluzioni. "Quello che più ci è piaciuto è stato proprio lo spirito e la logica di fondo, che erano assolutamente nativamente sinergici alla nostra strategia 'Connect 4 Agile Growth'
".
"Quindi ha funzionato molto bene e sta funzionando molto bene. Ci aspettiamo una forte accelerazione
da questo punto di vista", sottolinea il Ceo che prosegue, "Abbiamo lanciato, primi in Europa, un servizio
che si chiama Puesc,
in Polonia, che automaticamente informa il Ministero in entrata e in uscita dai confini dell'Europa e che adesso, ai primi di gennaio 2026, lanceremo anche in Romania".
"Quindi c'è una forte attenzione alla combinazione di mezzi intelligenti
che scambiano dei dati
ma ricevono un planning
e, in funzione della propria posizione, il famoso puntino che sulle mappe tutti noi vediamo, si deve trasformare in un appuntamento con un estimated time of arrival
che genera un'efficienza
. Quindi, da questo punto di vista, la sinergia
è stata naturale e i vantaggi
sono tangibili quotidianamente in termini di ritorno dell'investimento
e di key performance indicator
con tutti i nostri clienti".
E sulle commesse relative al PNRR, che ora si sono sbloccate, il CEO ricorda Circle "finalmente ora gli operatori avranno la grande opportunità sia di cavalcare l'onda della totale digitalizzazione
dei documenti di trasporto, sia la possibilità di scambiare dati tramite strumenti di supply chain visibility
. Una grande opportunità normativa che dal luglio 2027 permetterà agli operatori
di avere il diritto e le pubbliche amministrazioni e le autorità di controllo
il dovere di gestire i dati di trasporto in modalità totalmente digitale
".
Quindi, ha concluso Abatello, "vediamo ancora opportunità nei prossimi 15 mesi con la chiusura del PNRR
, da una parte, e, dall'altra, la grande occasione di un Regolamento
che mette al centro l'operatore economico
, che potrà sfruttare la digitalizzazione per creare efficienza
. Quindi mi aspetto grandi passi avanti in generale in tutto il Mediterraneo
e in tutta Europa
".