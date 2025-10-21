Collecto e sei "big" chef insieme per sostenere giovani della Fondazione Don Gino Rigoldi

(Teleborsa) - La passione per la cucina incontra quella per la solidarietà e la tecnologia ed è da qui che nascono progetti capaci di cambiare davvero le cose:annuncia una speciale iniziativa benefica a sostegno della Fondazione Don Gino Rigoldi, punto di riferimento per centinaia di giovani che ogni giorno cercano di costruirsi un futuro migliore.Protagonisti del progetto sono sei tra i più amati chef italiani: Ar. Ognuno di loro ha scelto di donare la propria giacca da chef autografata, trasformandola in un cimelio unico e condiviso, disponibile sull’app di Collecto.ogni settimana di martedì, chiunque potrà acquistare quote a partire da 25 euro e partecipare così a un gesto concreto di solidarietà: l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Don Gino Rigoldi, in particolare al progetto “Credito al futuro”, dedicato a offrire percorsi di formazione e opportunità professionali ai giovani delle periferie – i potenziali “chef di domani”.“Collecto nasce per condividere la bellezza del collezionismo, ma anche per renderla utile alla comunità,” – affermaCEO e co-founder di Collecto “Siamo orgogliosi di collaborare con sei icone della cucina italiana e con una realtà preziosa come la Fondazione Don Gino Rigoldi, trasformando la passione per gli oggetti unici in un gesto di solidarietà condivisa.”“Con questa iniziativa gli chef esprimono ancor di più quanto sono vicini ai ragazzi e alle ragazze che aiutiamo. Saremo felici se, grazie ai loro "cimeli" che Collecto mette a disposizione, altre persone si avvicineranno alla nostra mission: insieme possiamo contribuire a cambiare il destino dei giovani che non partono dalle stesse condizioni di molti loro coetanei, e per questo hanno bisogno di essere accompagnati per ritrovare la fiducia e l'energia per realizzare un futuro che spesso non riescono a sognare”, dichiara, Direttore Generale della Fondazione Don Gino Rigoldi.La collaborazione tra la Fondazione e Collecto mette l'innovazione al servizio dell’impatto sociale, unendo la forza del digitale al valore umano della condivisione. A rendere il progetto ancora più speciale,offrirà sei posti esclusivi alla Cena di Natale pluristellata della Fondazione Don Gino Rigoldi, riservati agli utenti che avranno acquistato il maggior numero di quote per ciascun cimelio.Non solo: i 200.000 utenti della piattaforma potranno unirsi all’iniziativa,