Digital Value, OEP Capital Advisors acquisisce il controllo: OPA finalizzata al delisting entro il 2026

Digital Value

(Teleborsa) -, società appartenente a un gruppo di fondi privati gestito da, ha sottoscritto un contratto per l’acquisto dellain, detenuta dae pari ad almeno il 57,81% del capitale sociale.L’operazione, siglata il 20 ottobre 2025, prevede un corrispettivo di, non soggetto ad aggiustamenti post-closing. Il perfezionamento (Closing) è atteso entro gennaio 2026, subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni previste – tra cui quelle antitrust europee e in materia di Golden Power – e all’assenza di eventi che possano alterare la situazione economico-finanziaria del gruppo Digital Value.Successivamente al Closing, OEP (direttamente o tramite una società affiliata, BidCo) lancerà un’obbligatoria (OPA) sulle restanti azioni ordinarie, allo stesso prezzo unitario di 29 euro, finalizzata aldi Digital Value da Euronext Milan.Digital Value, quotata dal maggio 2023, è tra i principali operatori italiani nel settore ICT e digital transformation, con2024 pari ae oltre 600 dipendenti. Il gruppo fornisce soluzioni tecnologiche avanzate per clienti strategici nei settori telecomunicazioni, trasporti, finanza, industria e pubblica amministrazione.OEP Capital Advisors, società di private equity con sedi a New York, Chicago, Francoforte e Amsterdam, mira a rafforzare la crescita di Digital Value attraverso una strategia di lungo termine orientata all’e al consolidamento nel mercato europeo delle soluzioni IT.