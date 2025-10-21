Eles, partono le qualifiche per prodotti RF in ambito aerospace negli Usa

ELES Semiconductor Equipment

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha annunciato che la Divisione Semiconductor ha ricevuto un ordine per un’per un prodotto per comunicazioni RF, destinata alla piattaforma ARTmp da parte di un primario player statunitense nel settore aerospaziale e delle comunicazioni satellitari, riconosciuto a livello mondiale per l’innovazione nelle tecnologie di lancio spaziale e nelle infrastrutture orbitali avanzate.Tale ordine sancisce l’avvio delle qualifiche in un mercato, nuovo sul territorio statunitense, che rafforza ulteriormente la presenza della Divisione Semiconductor di ELES in, confermando la capacità dell’azienda di rispondere agli elevati standard richiesti dai leader globali delle missioni critiche e ad altissima affidabilità. L'Applicazione in oggetto sarà eseguita sul sistema ARTmp, installato quest’anno presso il laboratorio di qualifica del nuovo cliente."Questa commessa non arriva dai fabbricanti di silicon chip, ma da chi utilizza i chips in mission critical applications come lo SPACE, una delle aree di applicazione con le esigenze più elevate in termini di affidabilità - ha commentato Antonio Zaffarami, Presidente di ELES -. Abbiamo investito in modo mirato per rendere la piattaforma ARTmp capace di gestire con flessibilità scenari di test complessi e dinamici, integrando capacità diagnostiche avanzate direttamente nella fase di qualifica".