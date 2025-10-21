Execus, Spina: facciamo 2-3 M&A all'anno, cerchiamo asset tech o competenze specifiche

Execus





(Teleborsa) - "- anche se una non l'abbiamo inserita perché è stata fatta proprio a maggio quindi la vedremo alla fine dell'anno - e la nostra proiezione per la fine dell'anno è continuare a battere le ricerche di mercato. Noi abbiamo due ricerche tra l'altro, quindi siamo una società che ci tiene a farsi verificare". Lo ha detto a Teleborsa, CEO di, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana."L'integrazione della prima società che abbiamo acquisito a gennaio sta andando molto bene, perché per il nostro DNA cerchiamo di centralizzare quelli che sono i servizi da parte del gruppo - finanziario o amministrativo e quant'altro - ma soprattutto anche quello che è il go to market e la rete commerciale, che- ha detto Spina - Questo è un asset molto importante per le aziende che andiamo ad acquisire perché ci permette di accelerarla in modo molto efficace e molto rapido"."Con ZCA, che è la prima società acquisita quest'anno con tutta la suite di servizi basati su intelligenza artificiale,e soprattutto adesso presenteremo tutta la suite di agenti virtuali che ci contraddistinguerà nel mercato", ha aggiunto."Fa parte del nostro DNA continuare a cercare nel mercato società o che hanno asset tecnologici o che hanno delle competenze specifiche che ci interessano, sempre nell'ottica di quella che è la nostra identità: noi siamo nel mercato per servire le PMI-large corporate per sviluppare business, o trovare nuovi clienti o aumentare il valore per cliente - ha affermato il CEO di Execus - Noi. Quest'anno ne abbiamo già fatte due, ovvero una a gennaio e una a maggio. Ne abbiamo altre tre e adesso vedremo quando declinarle ovviamente"., perché abbiamo già una suite di servizi basati sull'AI e oggi facciamo già dei ricavi importanti: quasi il 50% dei nostri ricavi sono su piattaforme basate sull'AI o in input o in output - ha detto Spina - Tendenzialmente sono tutte piattaforme recurring revenue quelle che noi oggi proponiamo al mercato e le utilizziamo sia per la parte nostra produttiva, dove gestiamo i contenuti e tutto quello che riguarda magari il posizionamento dei contenuti sui social, ma lo usiamo anche per fare analisi di bilancio con una nostra piattaforma, fino a tutti quelli che sono gli agenti virtuali che possono essere messi nel sito internet per spiegare un'offerta di un'azienda, piuttosto che una nuova piattaforma che lanceremo adesso sul mercato. Si tratta di un sales coach che permette di preparare qualsiasi soggetto, mettiamo caso un agente di commercio o un consulente, prepararsi in 1 minuto con un brief che diversamente per prepararlo ci volevano magari due 3 ore 4 ore di lavoro. Quindi".