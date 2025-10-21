iVision Tech, Fulchir: la diversificazione in ambito smart glasses spinge la semestrale

(Teleborsa) - "La semestrale 2025 è andata sicuramente bene
. È una condizione di mercato un po' particolare, perché nel mondo degli occhiali le semestrali in generale non sono state positive. Noi siamo riusciti a presentare una semestrale positiva perché stiamo diversificando molto nell'ambito degli smart glasses
, degli occhiali intelligenti". Lo ha detto a Teleborsa Stefano Fulchir
, amministratore delegato di iVision Tech
, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana.
"Il resto dell'anno sicuramente si andrà a concludere come da previsioni
. Stiamo già pensando al 2026, anno per il quale puntiamo in modo spinto all'integrazione tecnologica
", ha aggiunto il Ceo.
Sul fronte degli occhiali tecnologici iSee
, presentati lo scorso maggio presso il Ministero della Salute come Dispositivo Medico di Classe 1, Fulchir ha sottolineato la particolare importanza del progetto. "Stiamo parlando di un progetto sociale
che va a toccare le persone non vedenti e con problemi di vista. È stato anche un motivo di orgoglio
, perché registrarlo come dispositivo medico ha permesso di potere essere prescritto dal medico
, permettendo quindi ai pazienti di potere accedere a degli incentivi per l'acquisto".
"Abbiamo iniziato a consegnare iSee verso luglio
. Stiamo parlando di un prodotto di nicchia
, perché pur essendoci circa 43 milioni di non vedenti nel mondo, iSee va a intercettare principalmente la popolazione più giovane
che ha bisogno di avere un supporto. Siamo molto orgogliosi di ciò che è stato fatto e comunque il progetto continua ad avere molte integrazioni".
Altro motivo di orgoglio è l'acquisizione di D.E.C. Elettronica
, che ha permesso ad iVision Tech di completare il progetto iSee
.
"Con DEC abbiamo portato a compimento tutto il processo tecnologico dei nuovi smart glasses
che abbiamo presentato sul mercato tre settimane fa: occhiali apparentemente normali ma tramite i quali si può ascoltare musica, fare telefonate, avere indicazioni stradali, traduzioni". Quindi, ha concluso Fulchir "tutte le funzionalità di un telefonino
abilitate in questi smart glasses".