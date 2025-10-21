iVision Tech, Fulchir: la diversificazione in ambito smart glasses spinge la semestrale







(Teleborsa) - "La. È una condizione di mercato un po' particolare, perché nel mondo degli occhiali le semestrali in generale non sono state positive. Noi siamo riusciti a presentare una semestrale positiva perché stiamo, degli occhiali intelligenti". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana."Il resto dell'anno sicuramente si andrà a. Stiamo già pensando al 2026, anno per il quale puntiamo in modo spinto all'", ha aggiunto il Ceo.Sul fronte degli, presentati lo scorso maggio presso il Ministero della Salute come Dispositivo Medico di Classe 1, Fulchir ha sottolineato la particolare importanza del progetto. "Stiamo parlando di unche va a toccare le persone non vedenti e con problemi di vista. È stato anche un, perché registrarlo come dispositivo medico ha permesso di potere essere, permettendo quindi ai pazienti di potere accedere a degli incentivi per l'acquisto"."Abbiamo iniziato a consegnare iSee verso. Stiamo parlando di un, perché pur essendoci circa 43 milioni di non vedenti nel mondo, iSee va a intercettare principalmente lache ha bisogno di avere un supporto. Siamo molto orgogliosi di ciò che è stato fatto e comunque il progetto continua ad avere molte integrazioni".Altro motivo di orgoglio è l', che ha permesso ad iVision Tech di"Con DEC abbiamo portato a compimento tutto il processo tecnologico deiche abbiamo presentato sul mercato tre settimane fa: occhiali apparentemente normali ma tramite i quali si può ascoltare musica, fare telefonate, avere indicazioni stradali, traduzioni". Quindi, ha concluso Fulchir "abilitate in questi smart glasses".