Mercati europei positivi. A Milano brillano BPER e Pop Sondrio

(Teleborsa) -. Chiude in positivo anche la seduta di Piazza Affari, grazie al settore bancario guida le contrattazioni in Europa. Volano i titoli di Bper e Banca Popolare di Sondrio dopo l'annuncio dell'istituto di credito emiliano della sottoscrizione di contratti derivati per l’acquisto di un’esposizione sintetica sulle proprie azioni, pari al 9,99% del capitale.Senza direzione intanto l'sulla borsa a stelle e strisce, con gli occhi degli investitori concentrati sugli utili societari. Sul fronte macro, c'è attesa per il dato sull’inflazione americana essenziale per la Federal Reserve che il prossimo 29 ottobre si riunirà per decidere sui tassi d’interesse.Lieve calo dell', che scende a quota 1,161. Crollo dell'(-4,9%), che ha toccato 4.142,6 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,41%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,34%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,29%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,25%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,64%. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,6%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 45.273 punti.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,12%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,75%.Decolla, con un importante progresso del 4,50%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 3,00%.Ben compratache aggiorna il massimo storico dalla quotazione del 23 giugno 2004. Alla chiusura odierna il titolo del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia ha raggiunto 9,094 euro/azione (+0,91%). Il precedente record del titolo Terna era stato di 9,058 euro alla chiusura di Borsa del 2 giugno scorso.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,06%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,85%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,66%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,51%.Tra i(+4,74%),(+3,66%),(+3,47%) e(+3,09%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,66%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,02%.