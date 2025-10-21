Mercati europei positivi. A Milano brillano BPER e Pop Sondrio

(Teleborsa) - Finale in rally per i principali mercati di Eurolandia
. Chiude in positivo anche la seduta di Piazza Affari, grazie al settore bancario guida le contrattazioni in Europa. Volano i titoli di Bper e Banca Popolare di Sondrio dopo l'annuncio dell'istituto di credito emiliano della sottoscrizione di contratti derivati per l’acquisto di un’esposizione sintetica sulle proprie azioni, pari al 9,99% del capitale.
Senza direzione intanto l'S&P-500
sulla borsa a stelle e strisce, con gli occhi degli investitori concentrati sugli utili societari. Sul fronte macro, c'è attesa per il dato sull’inflazione americana essenziale per la Federal Reserve che il prossimo 29 ottobre si riunirà per decidere sui tassi d’interesse.
Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA
, che scende a quota 1,161. Crollo dell'oro
(-4,9%), che ha toccato 4.142,6 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,41%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,34%. Nello scenario borsistico europeo
guadagno moderato per Francoforte
, che avanza dello 0,29%, piccoli passi in avanti per Londra
, che segna un incremento marginale dello 0,25%, e giornata moderatamente positiva per Parigi
, che sale di un frazionale +0,64%. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB
che ha messo a segno un +0,6%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 45.273 punti. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, incandescente Banca Popolare di Sondrio
, che vanta un incisivo incremento del 5,12%.
In primo piano Stellantis
, che mostra un forte aumento del 4,75%.
Decolla BPER
, con un importante progresso del 4,50%.
Sostenuta Amplifon
, con un discreto guadagno del 3,00%.
Ben comprata Terna
che aggiorna il massimo storico dalla quotazione del 23 giugno 2004. Alla chiusura odierna il titolo del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia ha raggiunto 9,094 euro/azione (+0,91%). Il precedente record del titolo Terna era stato di 9,058 euro alla chiusura di Borsa del 2 giugno scorso.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Recordati
, che ha archiviato la seduta a -1,06%.
Si muove sotto la parità Banco BPM
, evidenziando un decremento dello 0,85%.
Contrazione moderata per Telecom Italia
, che soffre un calo dello 0,66%.
Sottotono Banca MPS
che mostra una limatura dello 0,51%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, NewPrinces
(+4,74%), Brembo
(+3,66%), WIIT
(+3,47%) e Acea
(+3,09%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su GVS
, che ha chiuso a -4,66%.
Seduta negativa per Webuild
, che mostra una perdita del 3,02%.