Borse europee positive, indietro Milano con crollo Stellantis. Bene Buzzi

(Teleborsa) - Le Borse europee migliorano nel pomeriggio, con l'apertura in verde di Wall Street
, nonostante la cautela degli investitori verso il comparto software e una serie di trimestrali deludenti, con Stellantis
come ultimo caso. Il FTSE MIB rimane indietro
rispetto agli altri Eurolistini, penalizzato dal crollo di Stellantis
a seguito dell'annuncio di un corposo piano di riposizionamento sul mercato che comporta oneri rilevanti. Il titolo della causa automobilistica italo-francese è tornato sui minimi da giugno 2020 dopo l'annuncio inatteso di una perdita preliminare fra 19 e 21 miliardi nella seconda metà del 2025 e lo stop alla cedola per quest'anno. Nella call con gli analisti il CEO Antonio Filosa ha detto
che la società non sta valutando alcun aumento di capitale e che sarà in utile per tutto il 2026.
Un altro settore sotto osservazione continua ad essere quello tecnologico
, dove persistono le preoccupazioni sull'espansione della spesa per l'intelligenza artificiale, con Amazon
ancora sotto pressione per i suoi ambiziosi progetti di investimento.
Sul fronte macroeconomico
, la produzione industriale tedesca
è scesa
più del previsto a dicembre, con un calo dell'1,9% rispetto al mese precedente, in base ai dati diffusi dall'ufficio federale di statistica.
Per quanto riguarda le trimestrali
, Société Générale
ha alzato
un importate obiettivo di redditività per il 2026 dopo aver superato le stime sull'utile del quarto trimestre.
Tra le dichiarazioni dei banchieri centrali
, Olli Rehn
, membro del Consiglio direttivo della BCE, ha detto che dobbiamo tutti essere preparati al fatto che gli sviluppi geopolitici potrebbero ancora riservarci sorprese e dobbiamo essere pronti a reagire; Martin Kocher ha sostenuto che la forza attuale dell'euro nei confronti del dollaro è dovuta soprattutto alla debolezza della valuta USA, che potrebbe essere quello che Washington desidera.
Seduta in lieve rialzo per l'euro / dollaro USA
, che avanza a quota 1,182. Pioggia di acquisti sull'oro
, che sta portando a casa un guadagno del 3,53%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,62%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +62 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,46%. Nello scenario borsistico europeo
guadagno moderato per Francoforte
, che avanza dello 0,52%, piccoli passi in avanti per Londra
, che segna un incremento marginale dello 0,41%, e giornata moderatamente positiva per Parigi
, che sale di un frazionale +0,32%.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese
, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 45.830 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 48.611 punti. Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
, che mostra un calo dello 0,26%; sulla stessa linea, variazioni negative per il FTSE Italia Star
(-0,82%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, Buzzi
avanza del 3,22% (EBITDA 2025 sopre le attese
). Si muove in territorio positivo BPER Banca
, mostrando un incremento del 2,59%. Denaro su Prysmian
, che registra un rialzo del 2,49%. Bilancio decisamente positivo per Banca Popolare di Sondrio
, che vanta un progresso dell'1,93%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis
, che prosegue le contrattazioni a -25,48%. Sotto pressione Banco BPM
, che accusa un calo dell'1,70%. Scivola Moncler
, con un netto svantaggio dell'1,69%. In rosso Recordati
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,67%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Brembo
(+2,57%), Caltagirone SpA
(+2,23%), NewPrinces
(+2,15%) e Ferretti
(+2,14%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su LU-VE Group
, che ottiene -8,66%. Tonfo di WIIT
, che mostra una caduta del 6,50%. Lettera su BFF Bank
, che registra un importante calo del 5,79%. Spicca la prestazione negativa di Avio
, che scende del 4,17%.