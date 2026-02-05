Piazza Affari e Borse europee sotto pressione in attesa della Bce

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -e dei future su Wall Street, in attesa della, da cui ci attendono tassi invariati. Gli operatori attendono anche la consueta conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde a valle della riunione.Nel frattempo si è espressa la, che ha deciso di mantenere i tassi al 3,75%, ma è stata sul punto di votare per un taglio, con i membri del comitato divisi 5 a 4 a favore del mantenimento, dopo che le previsioni aggiornate mostrano un'inflazione al di sotto dell'obiettivo, un rallentamento della crescita e un aumento della disoccupazione. Il governatoreè stato ancora una volta l'ago della bilancia e ha affermato che la sua "prospettiva di fondo è in linea con la visione dello staff di una domanda più debole" e che "se tutto va bene, ci dovrebbe essere margine per un'ulteriore riduzione del tasso di sconto quest'anno".Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,18. Giornata da dimenticare per l', che scambia a 4.811,5 dollari l'oncia, ritracciando del 3,08%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 63,61 dollari per barile, con un ribasso del 2,35%.Aumenta di poco lo, che si porta a +62 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,49%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,73%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,45%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,25%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,80%, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 49.034 punti, ritracciando dello 0,75%.Sulla parità il(+0,08%); in moderato rialzo il(+0,49%).di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,83%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,66%. Composta, che cresce di un modesto +1,47%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,09%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,19%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,84%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,60%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,43%.Tra i(+2,82%),(+1,98%),(+1,95%) e(+1,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,03%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,01%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,85%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,51%.