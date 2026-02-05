Milano 14:51
46.152 -1,04%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 14:51
10.340 -0,60%
Francoforte 14:51
24.364 -0,97%

Piazza Affari e Borse europee sotto pressione in attesa della Bce

Commento, Finanza, Spread
Piazza Affari e Borse europee sotto pressione in attesa della Bce
(Teleborsa) - Piazza Affari peggiora a metà seduta in linea con l'andamento negativo delle Borse europee e dei future su Wall Street, in attesa della Bce, da cui ci attendono tassi invariati. Gli operatori attendono anche la consueta conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde a valle della riunione.

Nel frattempo si è espressa la Bank of England, che ha deciso di mantenere i tassi al 3,75%, ma è stata sul punto di votare per un taglio, con i membri del comitato divisi 5 a 4 a favore del mantenimento, dopo che le previsioni aggiornate mostrano un'inflazione al di sotto dell'obiettivo, un rallentamento della crescita e un aumento della disoccupazione. Il governatore Andrew Bailey è stato ancora una volta l'ago della bilancia e ha affermato che la sua "prospettiva di fondo è in linea con la visione dello staff di una domanda più debole" e che "se tutto va bene, ci dovrebbe essere margine per un'ulteriore riduzione del tasso di sconto quest'anno".

Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,18. Giornata da dimenticare per l'oro, che scambia a 4.811,5 dollari l'oncia, ritracciando del 3,08%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 63,61 dollari per barile, con un ribasso del 2,35%.
Aumenta di poco lo spread, che si porta a +62 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,49%.

Tra i listini europei sotto pressione Francoforte, con un forte ribasso dello 0,73%, fiacca Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,45%, e discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,25%.

Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,80%, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 49.034 punti, ritracciando dello 0,75%.

Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,08%); in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,49%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, sostenuta Amplifon, con un discreto guadagno dell'1,83%. Buoni spunti su BPER Banca, che mostra un ampio vantaggio dell'1,66%. Composta Inwit, che cresce di un modesto +1,47%. Performance modesta per STMicroelectronics, che mostra un moderato rialzo dell'1,09%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Stellantis, che continua la seduta con -3,19%. Soffre Intesa Sanpaolo, che evidenzia una perdita dell'1,84%. Preda dei venditori Lottomatica, con un decremento dell'1,60%. Pensosa Unicredit, con un calo frazionale dell'1,43%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Webuild (+2,82%), Anima Holding (+1,98%), Cementir (+1,95%) e Maire (+1,83%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Safilo, che continua la seduta con -5,03%. Si concentrano le vendite su Alerion Clean Power, che soffre un calo del 2,01%. Vendite su Brembo, che registra un ribasso dell'1,85%. Seduta negativa per NewPrinces, che mostra una perdita dell'1,51%.

Condividi
```