Osservatorio CRIBIS: in terzo trimestre anno oltre 1800 liquidazioni giudiziali

(Teleborsa) -un numero in lieve crescita (+1,1%) rispetto allo stesso periodo del 2024 (1.878), ma ancora inferiore rispetto al periodo pre-Covid: nel terzo trimestre del 2019 le aziende in liquidazione erano state infatti 2.328. È quanto emergaggiornata a settembre 2025 realizzata da CRIBIS, società del gruppo CRIF specializzata nel fornire informazioni, soluzioni e consulenza alle imprese.A subire iche con 533 procedure segna un calo del 25% rispetto alle 713 del primo trimestre del 2025., i casi scendono da 493 a 401 (-18,6%), confermando la vulnerabilità di un settore che, pur mostrando segnali di assestamento, continua a risentire delle difficoltà strutturali del mercato. Anche i Servizi registrano una contrazione, passando da 555 a 465 liquidazioni (-16,2%), in linea con la tendenza generale di raffreddamento delle procedure.