Poco mossa la Borsa americana. Focus sulla earning season

(Teleborsa) - Partenza poco mossa per la borsa di Wall Street con gli occhi degli investitori concentrati sugli utili societari. Sul fronte macro, c'è attesa per il dato sull’inflazione americana essenziale per la Federal Reserve che il prossimo 29 ottobre si riunirà per decidere sui tassi d’interesse. Nel frattempo, lo shutdown entra nella sua terza settimana.
Sullo sfondo, restano accesi i riflettori sulle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, in vista del vertice tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping, in calendario la prossima settimana in Corea del Sud.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
continua la sessione sui livelli della vigilia a 46.736 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500
(New York
), che si posiziona a 6.741 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il Nasdaq 100
(-0,06%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,15%).