Wall Street apre all'insegna degli acquisti ma cede il Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street apre una nuova seduta con i segni che prevalgono
, mentre cresce l'attesa per la prima riunione del 2026 della Federal Reserve
, in calendario domani. L’aspettativa generale è che i tassi di riferimento rimarranno invariati
al 3,75% dopo aver tagliato il costo del denaro di 75 punti base dal settembre 2025.
Intanto prosegue il focus sulla earning season
, con i conti oggi, tra le altre, di General Motors
, American Airlines
, Boeing
, UPS
, RTX
, Northrop Grumman
, Kimberly-Clark
e UnitedHealth
. Nei prossimi giorni arriveranno i risultati delle grandi aziende tecnologiche quali Microsoft, Meta, Tesla (mercoledì 28) e Apple (giovedì 29).
Tra i titoli interessati da annunci, Pinterest
, social network statunitense che permette di condividere fotografie, video e immagini, ha annunciato un piano di ristrutturazione globale che prevede una riduzione del personale
che dovrebbe interessare meno del 15% della forza lavoro, nonché una riduzione degli spazi per uffici. Misure volte a supportare le iniziative di trasformazione aziendale, tra cui la riallocazione delle risorse a ruoli e team focalizzati sull'intelligenza artificiale.
Sulle prime rilevazioni
, il Dow Jones
cede lo 0,74%, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500
, che arriva a 6.967 punti (+0,25%). In frazionale progresso il Nasdaq 100
(+0,52%) e poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,20%).