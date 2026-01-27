Milano 16:07
45.359 +0,91%
Nasdaq 16:07
25.903 +0,74%
Dow Jones 16:07
48.943 -0,95%
Londra 16:07
10.202 +0,52%
Francoforte 16:07
24.902 -0,12%

Commento, Finanza
Wall Street apre all'insegna degli acquisti ma cede il Dow Jones
(Teleborsa) - Wall Street apre una nuova seduta con i segni che prevalgono, mentre cresce l'attesa per la prima riunione del 2026 della Federal Reserve, in calendario domani. L’aspettativa generale è che i tassi di riferimento rimarranno invariati al 3,75% dopo aver tagliato il costo del denaro di 75 punti base dal settembre 2025.

Intanto prosegue il focus sulla earning season, con i conti oggi, tra le altre, di General Motors, American Airlines, Boeing, UPS, RTX, Northrop Grumman, Kimberly-Clark e UnitedHealth. Nei prossimi giorni arriveranno i risultati delle grandi aziende tecnologiche quali Microsoft, Meta, Tesla (mercoledì 28) e Apple (giovedì 29).

Tra i titoli interessati da annunci, Pinterest, social network statunitense che permette di condividere fotografie, video e immagini, ha annunciato un piano di ristrutturazione globale che prevede una riduzione del personale che dovrebbe interessare meno del 15% della forza lavoro, nonché una riduzione degli spazi per uffici. Misure volte a supportare le iniziative di trasformazione aziendale, tra cui la riallocazione delle risorse a ruoli e team focalizzati sull'intelligenza artificiale.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones cede lo 0,74%, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500, che arriva a 6.967 punti (+0,25%). In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,52%) e poco sopra la parità l'S&P 100 (+0,20%).
