Racing Force Group, i ricavi accelerano la crescita: +20% nel terzo trimestre

Racing Force Group

(Teleborsa) -, società specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale quotata su Euronext Growth Milan e Paris, ha registrato nei primi nove mesi del 2025 ricavi consolidati pari a, in crescita dell’8,6% rispetto allo stesso periodo del 2024 (+9,2% a cambi costanti). Nel terzo trimestre i ricavi sono saliti a 15,9 milioni di euro, con un incremento del 19,9% (+21,3% a cambi costanti), confermando la forte domanda per le innovazioni introdotte e la solidità competitiva dei marchi del Gruppo.La crescita è trainata in particolare dal comparto, con un aumento dell’11,3% nei nove mesi e del 21,9% nel trimestre, grazie alle performance dei marchi OMP e Bell, sostenuti dai nuovi modelli di caschi omologati FIA. Il segmentoha invece registrato un calo temporaneo del 9,7%, legato a rinvii nelle consegne per alcuni costruttori.In forte espansione il comparto Other, +38,9% nei nove mesi, spinto da Racing Spirit e dal contributo della joint venture. A, la crescita è diffusa: +10,5% in EMEA, +7% nelle Americhe e +29,5% in Asia-PacificoLa forte accelerazione delle vendite nel terzo trimestre è in linea con le nostre aspettative e riflette il livello record di raccolta ordini registrato già da inizio anno. L’equipaggiamento pilota a marchio OMP e i caschi Bell si confermano i principali driver della crescita, sostenuti dal contributo particolarmente positivo degli altri brand del Gruppo. Questo risultato è il frutto del costante impegno dei nostri tecnici nell’innovazione di prodotto, supportato dal rafforzamento della struttura organizzativa e dai primi effetti concreti delle nuove partnership tecniche - ha commentato, Chief Financial Officer di Racing Force Group -. In uno scenario macroeconomico ancora caratterizzato da incertezza, il motorsport attraversa un momento di forte vitalità, sostenuto da investimenti e sponsorizzazioni importanti da parte di brand e operatori esterni che riconoscono in questo settore una vetrina ideale per il proprio business. In questo contesto, il nostro Gruppo dispone della solidità e delle competenze necessarie per mantenere la traiettoria di crescita anche nei prossimi periodi. A partire dal quarto trimestre, inoltre, sono attese le prime consegne dei caschi per le forze di polizia in Olanda, milestone chiave nel programma di diversificazione del Gruppo, in via di completamento secondo i piani, in grado di portare contributi significativi e duraturi al futuro del Gruppo".