Rino Petino, CEO: forte crescita del volume d'affari ed espansione verso il Centro Italia

(Teleborsa) - "La semestrale 2025 ha rispettato le nostre aspettative
. Rispetto al 2024 c'è una crescita esponenziale del volume d'affari
: una crescita che era stata forecastata, quindi abbiamo rispettato il piano. Siamo a circa il +5% rispetto a quello che avevamo preventivato di fare". Lo ha detto a Teleborsa Rino Petino, Francesco Petino CEO
, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana.
"La fine dell'anno - ha aggiunto l'Ad - per noi è un periodo molto importante perché il secondo semestre ha un peso significativo sia sul fronte dei ricavi che dei margini
. Stiamo seguendo mese per mese quelli che sono i volumi d'affari che stiamo sviluppando e incrociamo le dita per rispettare anche alla fine dell'anno gli stessi numeri che avevamo previsto a piano".
Guardando all'evoluzione del business, "in questo momento il portafoglio marchi è già abbastanza importante
, quindi diciamo che per questo periodo e il futuro prossimo vorremmo esclusivamente consolidare
, tranne se non arrivano opportunità veramente molto ghiotte
. Dal lato territoriale, invece, stiamo lavorando per ampliare la nostra idea di territorio e stiamo continuando a percorrere la strada che avevamo già iniziato a intraprendere, che dal sud ci vede salire verso il centro Italia
".
Rino Petino è sbarcata in Borsa di recente, lo scorso 8 agosto. "Sicuramente è stato molto emozionante, è un percorso nuovo, è un percorso che quotidianamente ci dà una motivazione aggiuntiva a lavorare" ha dichiarato Petino, che ha concluso "Il rapporto con gli investitori per noi è un focus
, l'abbiamo dichiarato durante la conferenza stampa in occasione del suono della campanella: oggi, oltre a curare i nostri clienti, abbiamo un'altra mission che è quella di essere focalizzati sull'investor satisfaction
".