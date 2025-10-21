Sesa liquida il 6,6% di DV Holding dopo la cessione del controllo di Digital Value: plusvalenza attesa di 7 milioni

(Teleborsa) - Sesa, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha annunciato la liquidazione
della partecipazione
del 6,6% detenuta in DV Holding
, in seguito all’accordo siglato
tra DV Holding e OEP IX Master Coöperatief U.A., fondo di private equity gestito da OEP Capital Advisors, L.P., per la cessione della partecipazione di controllo in Digital Value
.
A seguito del closing, Sesa prevede di liquidare la propria quota in DV Holding per un controvalore lordo
stimato di circa 11 milioni di euro
, rispetto a un investimento iniziale di 4 milioni effettuato nel 2018. L’operazione genererà una plusvalenza
di circa 7 milioni di euro, con impatto positivo sull’utile netto consolidato.
La decisione si inserisce nel percorso strategico
delineato dal piano industriale 2026-2027, volto a focalizzare le risorse sulle attività core e a ottimizzare l’asset allocation, anche attraverso la cessione di asset non strategici.