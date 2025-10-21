Terre rare, asse Usa-Australia (e messaggio alla Cina)

(Teleborsa) - E' stato siglato ieri un accordo sulle terre rare trche sblocca una fornitura di minerali critici dall’Australia per gli Usa da 8,5 miliardi di dollari, come ha detto il primo ministro australiano, Anthony Albanese, durante l’incontro con il presidente statunitense Donald Trump.L’accordo comprende “tre gruppi di attività”, ha spiegato ancora Albanese: attività congiunte tra Australia e Usa, investimenti Usa in Australia che comprenderanno la raffinazione, e progetti con partner terzi come il Giappone. Il premier australiano ha sottolineato che il suo governo sta cercando di"Firmiamo un accordo sui minerali critici e le terre rare con l'Australia, che è stato negoziato negli ultimi 4-5 mesi", ha detto Donald Trump nell' incontro allo studio Ovale con Albanese, aggiungendo che in agenda ci sono anche dazi, sottomarini, equipaggiamento militare. Di fatto, l'intesa firmato nella cabinet room, consente agli Usa di avere più margine di manovraL'iter per i sottomarini americani a Canberra nell'ambito dell'accordo Aukus, l'alleanza Usa-Gb-Australia in chiave anti cinese, "procederà rapidamente", ha aggiunto Trump.In dettaglio, la Casa Bianca, pubblicando la nota informativa, riferisce che Stati Uniti e Australia investiranno oltron un valore stimato delle “risorse recuperabili” di 53 miliardi di dollari. Lo riferisce la Casa Bianca, pubblicando la nota informativa sull’accordo sui minerali critici firmato oggi dal presidente statunitense Donald Trump e dal primo ministro australiano Anthony Albanese.Senoltre, la Banca per le esportazioni e le importazioni degli Stati Uniti sta emettendo sette lettere di interesse dal valore complessivo dr sbloccare fino a 5 miliardi di dollari di investimenti in progetti di sicurezza mineraria e nella catena di approvvigionamento tra i due Paesi. Infine, il dipartimento della Guerra investirà nella costruzione di una raffineria avanzata di gallio da 100 tonnellate metriche all’anno nell’Australia occidentale, con lo scopo di “promuovere l’autosufficienza nella lavorazione dei minerali essenziali”.Sempre in linea con l'intesa,