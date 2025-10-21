Milano 17:35
Warner Bros Discovery apre alla vendita, titolo in rally

Finanza
Warner Bros Discovery apre alla vendita, titolo in rally
(Teleborsa) - La storica casa di produzione di cinema e TV, Warner Bros. Discovery (WBD) ha annunciato di aver ampliato la revisione strategica della sua attività e di essere aperta alla vendita. In precedenza, il conglomerato mediatico aveva annunciato l'intenzione di scindersi in due entità separate, una divisione streaming e studi e una divisione reti globali.

Oggi ha dichiarato di aver ricevuto "interessamenti non richiesti" da più parti e che ora valuterà tutte le opzioni.

Il titolo a Wall Street sta guadagnando il 9,31%.
