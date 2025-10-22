Anief lancia la campagna "Non un euro di meno" per tutelare i diritti dei lavoratori della scuola

(Teleborsa) - Anief
, da sempre al fianco dei lavoratori della scuola, si conferma in prima linea nelle attività di tutela e a favore di docenti e Ata
, sia precari che di ruolo. Oltre ai numerosi ricorsi legali a supporto e sostegno dei lavoratori, il giovane sindacato rappresentativo ha ideato la campagna Screening "Non un euro di meno
", un’iniziativa pensata per aiutare a verificare se qualche diritto è stato negato.
"Attraverso un modello si fa richiesta gratuita di informazioni/consulenza
sul proprio stato matricolare e sugli eventuali diritti e quesiti relativi alla giurisprudenza. Basta accedere all’area, inserire i propri dati e attendere di essere poi ricontattati", ha specificato Marcello Pacifico, leader Anief
. "Il nostro unico compito è difendere i diritti dei nostri soci, chiunque può valutare la propria situazione
", ha aggiunto. Negli anni in sindacato ha portato avanti tantissime battaglie
che hanno avuto importanti risultati.
I lavoratori della scuola interessati possono partecipare alla campagna compilando il modulo online
, che sarà valutato gratuitamente dall’ufficio legale di Anief
. Dopo la valutazione, l’associato sarà contattato per ulteriori chiarimenti e azioni.
Per aderire, è sufficiente compilare il modulo di registrazione disponibile online
.