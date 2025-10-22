AT&T: Mobility e Consumer Wireline trainano la crescita dei ricavi trimestrali (+1,6%)

(Teleborsa) - Il gigante Usa delle telecomunicazioni AT&T
ha registrato nel terzo trimestre 2025 ricavi consolidati pari a 30,7 miliardi di dollari
, in crescita dell’1,6% rispetto all’anno precedente. L’utile per azione diluito
si è attestato a 1,29 dollari, beneficiando della plusvalenza legata alla vendita della partecipazione in DIRECTV, mentre l’EPS rettificato è rimasto stabile a 0,54 dollari. L’utile operativo
è stato di 6,1 miliardi di dollari
e l’EBITDA rettificato ha raggiunto 11,9 miliardi. Il flusso di cassa
operativo è rimasto stabile a 10,2 miliardi, con un free cash flow di 4,9 miliardi, in aumento rispetto ai 4,6 miliardi del 2024.
La crescita è stata trainata soprattutto dal segmento Mobility
, con ricavi dei servizi pari a 16,9 miliardi (+2,3% a/a) e 405.000 nuovi clienti postpaid
. Nel Consumer Wireline
, i ricavi broadband sono cresciuti dell’8,2%, grazie a un incremento del 16,8% nei ricavi fibra. AT&T ha aggiunto 288.000 nuovi clienti Fiber e 270.000 utenti Internet Air.
AT&T ha confermato la guidance
per il 2025, prevedendo una crescita dei ricavi dei servizi consolidati a bassa cifra singola, un EBITDA rettificato in aumento del 3% o più e un free cash flow compreso tra 16 e 17 miliardi di dollari, mantenendo il focus su redditività e riduzione del debito.