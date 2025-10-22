AT&T: Mobility e Consumer Wireline trainano la crescita dei ricavi trimestrali (+1,6%)

AT&T

(Teleborsa) - Il gigante Usa delle telecomunicazioniha registrato nel terzo trimestre 2025 ricavi consolidati pari a, in crescita dell’1,6% rispetto all’anno precedente. L’si è attestato a 1,29 dollari, beneficiando della plusvalenza legata alla vendita della partecipazione in DIRECTV, mentre l’EPS rettificato è rimasto stabile a 0,54 dollari. L’è stato die l’EBITDA rettificato ha raggiunto 11,9 miliardi. Iloperativo è rimasto stabile a 10,2 miliardi, con un free cash flow di 4,9 miliardi, in aumento rispetto ai 4,6 miliardi del 2024.La crescita è stata trainata soprattutto dal segmento, con ricavi dei servizi pari a 16,9 miliardi (+2,3% a/a) e. Nel, i ricavi broadband sono cresciuti dell’8,2%, grazie a un incremento del 16,8% nei ricavi fibra. AT&T ha aggiunto 288.000 nuovi clienti Fiber e 270.000 utenti Internet Air.AT&T ha confermato laper il 2025, prevedendo una crescita dei ricavi dei servizi consolidati a bassa cifra singola, un EBITDA rettificato in aumento del 3% o più e un free cash flow compreso tra 16 e 17 miliardi di dollari, mantenendo il focus su redditività e riduzione del debito.