Barclays migliora guidance e anticipa buyback da 500 milioni di sterline

Barclays

(Teleborsa) -, colosso bancario britannico, ha comunicato che ildel Gruppo è stato del 10,6% nel(terzo trimestre 2024 a 12,3%), con undi 2,1 miliardi di sterline (in calo dai 2,2 miliardi di sterline di un anno fa), in linea con la media delle previsioni degli analisti. Tutte le divisioni hanno registrato un RoTE a due cifre.Il, pari a 7,2 miliardi di sterline, è aumentato del 9% su base annua, con un NII di Gruppo, escludendo Barclays Investment Bank e la sede centrale, di 3,3 miliardi di sterline, in crescita del 16% su base annua.della performance finanziaria di Barclays negli ultimi sette trimestri - ha commentato il- Abbiamo registrato un RoTE del 10,6% nel terzo trimestre 2025 e del 12,3% da inizio anno. Stiamo pertanto rivedendo al rialzo la nostra guidance sul RoTE per il 2025 a oltre l'11% e confermando il nostro obiettivo per il 2026 di oltre il 12%. Questo risultato è trainato da una prospettiva più solida di reddito stabile e da un conseguimento anticipato del previsto di risparmi in termini di efficienza. Inoltre, ciò avviene nonostante un onere aggiuntivo per il rimborso del finanziamento auto. Abbiamo generato capitale per i nostri azionisti in modo robusto e costante negli ultimi nove trimestri. Il nostro valore patrimoniale netto tangibile (TNAV) per azione è cresciuto a 392 penny, e il nostro coefficiente Common Equity Tier 1 (CET1) si attesta ora al 14,1%. Di conseguenza, abbiamo deciso di anticipare una parte dei nostri piani di distribuzione per l'intero anno, con un riacquisto di azioni proprie da 500 milioni di sterline annunciato oggi e prevediamo di passare ad annunci trimestrali di riacquisto di azioni proprie. La nostra costante e solida performance ha gettato le basi per una performance migliore oltre il 2026 e non vedo l'ora di condividere gli obiettivi aggiornati per il 2028 insieme ai nostri risultati dell'anno fiscale 2025".Laper il RoTE di Gruppo per il 2025 è stata aumentata a oltre l'11% da circa l'11% e il margine di interesse netto (NII) di Gruppo per il 2025, escludendo Barclays Investment Bank e la sede centrale, è stato aumentato a oltre 12,6 miliardi di sterline da oltre 12,5 miliardi di sterline.Barclays ha annunciato l'intenzione di, con un riacquisto di azioni proprie da 500 milioni di sterline annunciato oggi e un piano per passare ad annunci trimestrali di riacquisto di azioni proprie. L'obiettivo rimane quello di restituire almeno 10 miliardi di sterline di capitale tra il 2024 e il 2026.fino al 2028 saranno annunciati in occasione della presentazione dei risultati dell'anno fiscale 2025, il 10 febbraio 2026.