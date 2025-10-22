Milano 17:16
42.295 -0,83%
Nasdaq 17:16
24.972 -0,62%
Dow Jones 17:16
46.814 -0,24%
Londra 17:16
9.533 +1,12%
Francoforte 17:16
24.188 -0,59%

Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,04%)

Il Dow Jones prende il via a 46.941,56 punti

In breve, Finanza
L'indice dei giganti USA passa di mano con un trascurabile +0,04%, a quota 46.941,56 in apertura.
