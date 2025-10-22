Milano
17:16
42.295
-0,83%
Nasdaq
17:16
24.972
-0,62%
Dow Jones
17:16
46.814
-0,24%
Londra
17:16
9.533
+1,12%
Francoforte
17:16
24.188
-0,59%
Mercoledì 22 Ottobre 2025, ore 17.33
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,04%)
Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,04%)
Il Dow Jones prende il via a 46.941,56 punti
In breve
,
Finanza
22 ottobre 2025 - 15.33
L'indice dei giganti USA passa di mano con un trascurabile +0,04%, a quota 46.941,56 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (0%)
Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (-0,2%)
Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,1%)
Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,04%)
Argomenti trattati
USA
(316)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,24%
Altre notizie
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,05%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,23%
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,09%
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,18%
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,15%
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,19%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto