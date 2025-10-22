BTP Valore, gli ordini sfondano quota 12 miliardi di euro dall'inizio dell'offerta

(Teleborsa) - Gli ordini per la nuova emissione del BTP Valore
, il Titolo di Stato riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (cosiddetti retail), hanno superato 12 miliardi di euro
dall'inizio dell'offerta, grazie ai 2,29 miliardi di euro registrati nella giornata odierna (alle 14.00). Nelle prime due giornate il titolo con scadenza a ottobre 2032 ha ricevuto richieste per 9,71 miliardi di euro.
Il nuovo BTP Valore ha durata di 7 anni
, cedole trimestrali crescenti nel tempo, secondo un meccanismo step-up (3+2+2 anni), e un premio finale extra dello 0,8%. Il collocamento si tiene da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025 (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata (che potrà essere decisa al termine di questa giornata).
La serie dei tassi cedolari minimi
per questa emissione è stata comunicata venerdì 17 ottobre ed è la seguente: 2,60% per il 1°, 2° e 3° anno; 3,10% per il 4° e 5° anno; 4,00% per il 6° e 7° anno. Al termine del collocamento, verranno annunciati i tassi definitivi, che potranno solo essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato nel giorno di chiusura dell'emissione.
Il BTP Valore si può sottoscrivere in banca o presso gli uffici postali
, presso i quali si detiene un conto deposito titoli; o anche direttamente online attraverso il proprio home-banking
, se abilitato alla funzione di trading online. Non sono previsti limiti o tetti all'emissione. È possibile sottoscrivere titoli a partire da 1.000 euro. Il Titolo potrà essere acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento.