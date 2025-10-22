Convergenze, Pingaro: l'offerta continuerà ad evolversi nel segno dell'integrazione





(Teleborsa) - "Convergenze opera in due mercati fondamentalmente diversi, anche se noi li affrontiamo come unica società, che sono quello delle TLC e quello dell'energia. Quindi occorre fare un focus su entrambi.è un mercato sicuramente più, piùin cui abbiamo anche. Quindi noi vediamo. Stiamo continuando ain maniera importante. Quindi un, in scia al 2024, e un". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana.Lato, ha proseguito il CEO, "incontriamo sicuramente qualche difficoltà in più per l'che sfruttano tattiche di acquisto clienti non particolarmente lecite. L'erosione dei clienti a causa di questi call center ha sicuramente penalizzato le performance 2025. L'con i suoi interventi sicuramente limiterà per il prossimo futuro queste strategie e quindi contiamo dianche in questa business unit". C'è poi da ricordare, ha aggiunto Pingaro, "che quest'anno agosto è stato un mese non particolarmente caldo e i".Tutti "che hanno un po' penalizzato la performance complessiva dell'Energia. Ma - rimarca l'Ad - i, quindi siamo assolutamente soddisfatti del lavoro fatto. E il 2026 dovrebbe aggiungere qualche cosa di ulteriormente interessante".Sul fronte dello sviluppo regionale, Convergenze - ha ribadito Pingaro - è "un'e quindi il nostro focus non può che essere sulla nostra regione, la Campania, dove vanno il. Stiamo costruendo fibra ottica nel Vallo di Diano, stiamo completando Sala Consilina e iniziando i cantieri di Buonabitacolo. Quindi prosegue il nostro programma di investimenti approvato qualche anno fa, che si concluderà alla fine del 2026. Da lì poi disegneremo un'altra strategia di investimenti in evoluzione a quella attuale"."Ma, ha aggiunto il manager,. Questo perché con ilabbiamo completato tutta la gamma dei prodotti TLC, che insieme alla linea Energia, costituiscono unche poche altre compagnie hanno. Quindi sono convinto che anche a livello nazionale".Infatti, "nel 2026 parità una cche mira a far conoscere Convergenze al di fuori anche della Regione e sono convinto che la macchina che abbiamo messo a punto negli ultimi vent'anni possa gareggiare in tanti altri circuiti".Convergenze, poi, sta completando lo sviluppo dell'offerta commerciale. "Il nostro nome 'Convergenze' rappresenta la nostradi. Noi abbiamo l'ossessione di controllare la catena del valore. Questo ci dà flessibilità e la possibilità di adottare. Anche l'si inserisce in questo contesto in cui andiamo a integrare telefonia fissa, telefonia mobile e connettività PBX virtuale".Si tratta di "una serie diche cianche dalrispetto ai player, che sono storicamente più rigidi nelle proprie offerte ai clienti business e residenziali"."Ecco quindi che l'offerta si è evoluta nel corso dei degli scorsi vent'anni e sono convinto che", ha concluso Pingaro.