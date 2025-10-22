Egomnia, contratto pluriennale con impatto su ordinativi già dal 2025

Egomnia , società attiva nel settore ICT e quotata sul mercato Euronext Growth Milan - segmento professionale (EGM PRO), si è aggiudicata un contratto con un operatore privato, il cui impatto economico annuale è pari a circa un terzo dei ricavi (al netto degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni) registrati dalla società al 31 dicembre 2024.



Non è stato indicato un valore preciso del contratto, ne è ben chiaro quali servizi sono interessati. I ricavi 2024 sono stati pari a 1,86 milioni di euro.

(Teleborsa) -

Il contratto ha una durata pluriennale con scadenza nel 2028 e un impatto sugli ordinativi già a partire dal 2025. Il servizio ICT potrà essere rinnovato, alla scadenza dei contratti, mediante l'aggiudicazione di nuove gare d'appalto.



"La nuova commessa, acquisita e aggiudicata su attività strategiche del core business aziendale, rappresenta una chiara testimonianza della fiducia crescente verso le soluzioni tecnologiche di Egomnia e del riconoscimento del valore innovativo che la società è in grado di offrire - ha commentato Matteo Achilli, Presidente del CdA di Egomnia - Continueremo a investire in ricerca e sviluppo per ampliare l'offerta di servizi basati su intelligenza artificiale e consolidare la nostra presenza nei settori strategici della digital transformation".