Francoforte: in calo Adidas

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di calzature sportive
, con una flessione del 2,05%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Adidas
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader europeo dell'abbigliamento sportivo
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Adidas
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 193,3 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 187. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 199,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)