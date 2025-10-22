L'Oreal, crescita vendite nove mesi delude attese

(Teleborsa) - Crollano a Parigi le azioni di l'OREAL, mostrando una perdita del 6,23%
rispetto ai prezzi della vigilia, dopo la pubblicazione di risultati dei nove mesi giudicati deludenti.
L’Oreal ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con una crescita delle vendite a parità di perimetro del 3,4%
a 32,8 miliardi di euro (+1,2% reprted), giudicata sotto le attese
, a causa dell'andamento debole degli affari in Nord America e dell'impatto dei dazi e a dispetto del buon andamento degli affari in Cina
e della crescita dell'e-commerce
pari al 12%. Nel trimestre
, la società francese ha riportato un aumento delle vendite Like-for-like del 4,2%
(+4,9% sequenziale), facendo meglio del mercato, grazie all'ottimo andamento delle vendite Professional e Luxury ed al recupero del segmento make-up.L’Oréal rimane cautamente ottimista per il 2026
, con un focus strategico sull’innovazione e sull’espansione della sua presenza nell’e-commerce, e prevede una continua crescita nei mercati emergenti ed un forte contributo dalla recente acquisizione di Kering Beauty. Le previsioni vedono una crescita costante dell’EPS nei prossimi trimestri
, con stime a 0,27 dollari per il secondo e terzo trimestre
dell’anno fiscale 2026.