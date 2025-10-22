L'Oreal, crescita vendite nove mesi delude attese

OREAL

(Teleborsa) -rispetto ai prezzi della vigilia, dopo la pubblicazione di risultati dei nove mesi giudicati deludenti.L’Oreal ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con unaa 32,8 miliardi di euro (+1,2% reprted), giudicata, a causa dell'andamento debole degli affari in Nord America e dell'impatto dei dazi e a dispetto del buon andamento deglie della crescita dell'pari al 12%., la società francese ha riportato un(+4,9% sequenziale), facendo meglio del mercato, grazie all'ottimo andamento delle vendite Professional e Luxury ed al recupero del segmento make-up., con un focus strategico sull’innovazione e sull’espansione della sua presenza nell’e-commerce, e prevede una continua crescita nei mercati emergenti ed un forte contributo dalla recente acquisizione di Kering Beauty. Le previsioni vedono una, con stime adell’anno fiscale 2026.