L'Oreal, crescita vendite nove mesi delude attese

(Teleborsa) - Crollano a Parigi le azioni di l'OREAL, mostrando una perdita del 6,23% rispetto ai prezzi della vigilia, dopo la pubblicazione di risultati dei nove mesi giudicati deludenti.

L’Oreal ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con una crescita delle vendite a parità di perimetro del 3,4% a 32,8 miliardi di euro (+1,2% reprted), giudicata sotto le attese, a causa dell'andamento debole degli affari in Nord America e dell'impatto dei dazi e a dispetto del buon andamento degli affari in Cina e della crescita dell'e-commerce pari al 12%.

Nel trimestre, la società francese ha riportato un aumento delle vendite Like-for-like del 4,2% (+4,9% sequenziale), facendo meglio del mercato, grazie all'ottimo andamento delle vendite Professional e Luxury ed al recupero del segmento make-up.

L’Oréal rimane cautamente ottimista per il 2026, con un focus strategico sull’innovazione e sull’espansione della sua presenza nell’e-commerce, e prevede una continua crescita nei mercati emergenti ed un forte contributo dalla recente acquisizione di Kering Beauty. Le previsioni vedono una crescita costante dell’EPS nei prossimi trimestri, con stime a 0,27 dollari per il secondo e terzo trimestre dell’anno fiscale 2026.
