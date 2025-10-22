Lemon Sistemi, auspica accelerazione iter autorizzativi e potenziamento infrastruttura elettrica





(Teleborsa) - "Dopo un 2024 condizionato ancora dalle scorie delche avevano inficiato i risultati dell'esercizio per via degli oneri finanziari legati ancora a quella misura, nel 2025 c'è stata unae ci siamo piazzati su, ma con unagrazie a politiche di efficientamento dei costi operativi e di servizi, che abbiamo internalizzato grazie a importanti investimenti che abbiamo svolto nel corso di primo semestre Il tutto ha portato a raggiungere un, con un". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana.tendiamo a incrementare ancor di più tali risultati, con un Outlook che parla di circae di un"."Lemon Sistemi da sempre è pronta a cogliere quelle che sono le. Al momento, per esempio, sono aperti bandi importanti come quello del, il". Non solo. "Nel prossimo futuro si aprirà il bando del conto termico 3.0 che darà importanti risorse sia per privati che per business", ha aggiunto Rizzo.Guardando più nel dettaglio dei business di Lemon Sistemi, "per il, quest'anno è stato l'anno dell'. C'è stata. Come abbiamo visto, infatti, sono stati tantissimi gli operatori che hanno provato ad entrare per aggiudicarsi le capacità disponibili", ha spiegato Maria Laura Spagnolo Co-CEO di Lemon Sistemi."Questo ci fa, perché la possibilità di avere dei parchi a brevissimo, dei, e quindi per l'energia rinnovabile, permetterà al prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici, di stare su. Ed è quello che per noi e per i nostri investitori è importante. Noi costruiamo anche per i nostri investitori parchi fotovoltaici che produrranno energia che viene. La possibilità di poter scegliere o comunque di far immettere sul mercato questa energia in, va da sé, permetterà di avere un"."L'unicoche noi vediamo su queste strutture, sia per i parchi fotovoltaici che per il BES, - ha proseguito Spagnolo - riguarda, come sempre, l'. Sappiamo che. Ci vorrà del tempo e di conseguenza ci scontriamo con tematiche per cui non sempre impianti molto grandi riescono a essere messi in produzione in".Ci auguriamo, quindi, ha aggiunto la Co-CEO, "che questi, in modo tale da consentire anche a noi di mettere in produzione impianti in un tempo più congruo".L'altro tema è quello delle. "Quest'anno, è stato fatto unper quanto riguarda le energie rinnovabili. Secondo noi, non tutte le Regioni, non tutti i Comuni si sono adeguati alla normativa nuova., cioè quelli che poi permetteranno alla generazione diffusa".Spagnolo ha poi ricordato che la società sta facendo delle operazioni anche fuori borsa. In particolar modo, in questo momento, "si stanno, proprio nell'ottica di integrare le due aziende. Enasarco Energia è un'azienda di cui Fondazione Enasarco è socia, che vende prodotti energetici, luce e gas, e che assieme a Lemon Sistemi potrà vendere anche prodotti di efficientamento energetico"."Enasarco Energia. Ci auguriamo che questo nuovo socio porterà unache noi porteremo avanti assieme e quindi quello che auspichiamo è che da parte degli", ha sottolineato la manager.Guardando all'andamento in Borsa, ha concluso Spagnolo, "il titolo è andato bene. Da quando ci siamo quotati, il titolo si è mantenuto sue gli; cercheremo di capire quali sono i loro dubbi e di dare loro risposte soddisfacenti".