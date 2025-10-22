NewPrinces crolla in Borsa su valutazione sotto le attese per IPO Princes Group

(Teleborsa) - Tonfo a Piazza Affari
per NewPrinces Group
(ex Newlat Food), gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, che scambia sui minimi in tre mesi. A far scattare le vendite è stato l'annuncio di stamattina sull'IPO a Londra della controllata Princes Group
, con un price-range
che prevede una market cap compresa tra 1.162 e 1.243 milioni di sterline, inclusiva di un aumento di capitale fino a 400 milioni di sterline.
A questo intervallo, fa notare Equita
, corrisponderebbe un EV/EBITDA di Princes Group compresa tra 3.9x e 4.4x EV/EBITDA 2026
, inferiore rispetto al multiplo di 5.9x implicito nel target di 31 euro per azione del broker. L'azionista di maggioranza, NewPrinces, che crede fortemente nella strategia di lungo termine del gruppo Princes, ha indicato la propria intenzione di sottoscrivere fino a 200 milioni di sterline dell'offerta.
"Pensiamo che, una volta quotata, Princes possa meritare valutazioni più elevate
, almeno coerenti con quanto incluso nella nostra valutazione (upside implicito del 30-20% circa al minimo e massimo della forchetta di prezzo), considerando l'eccellente track-record di M&A, le risorse a disposizione (si veda commento separato su intervista con Mastrolia) e il forte commitment", si legge nella nota degli analisti. I peers quotati
trattano a 8.0-7.5x EV/EBITDA, con margini superiori (12% EBITA margin), profilo di crescita organica simile ma maggiore leva (D/EBITDA 1x).
Scende NewPrinces
con i prezzi allineati a 19,88 euro
, per una discesa del 18,19%
. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 18 e successiva a quota 16,12. Resistenza a 23,08.(Foto: Newlat)