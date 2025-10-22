Princes Group punta a market cap di 1,24 miliardi di sterline al debutto a Londra

NewPrinces Group

(Teleborsa) -(ex Newlat Food), gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, haper l'offerta pubblica inizialesulla Borsa di Londra.La fascia di prezzo per l'offerta è stata fissata tra 475 pence e 590 pence per azione ordinaria di Princes Group, implicando unastimata alla data di ammissione approssimativamente(ipotizzando il completamento di tutte le operazioni di riorganizzazione previste, incluso il conferimento in capitale dei prestiti soci in essere, e dell'assenza di esercizio dell'opzione di over-allotment).L'offerta comprenderà fino a 84.210.526 azioni di nuova emissione al fine di, a supporto della crescita inorganica di Princes Group tramite acquisizioni. Inoltre, potranno essere vendute fino a un massimo di 12.631.578 nuove azioni nell'ambito dell'opzione di over-allotment, per raccogliere un capitale fino a 60 milioni di sterline.Princes Group presenterà la domanda di ammissione alla categoria delle azioni ordinarie (società commerciali) dell'Official List della UK Financial Conduct Authority (FCA) e alla negoziazione sul Main Market della Borsa di Londra. Si prevede che il trading condizionato delle azioni avrà inizio entro la fine di ottobre e che l'ammissione diventerà effettiva, con l'2025. A seguito dell'Ammissione, Princes Group prevede di disporre di un free float tale da renderla idonea all'inclusione negli indici FTSE UK.NewPrinces Group - che crede fermamente nella strategia di lungo termine di Princes Group - ha manifestato l'di azioni nell'ambito dell'offerta, da ripartire in base alla fascia di prezzo e al prezzo finale di offerta.