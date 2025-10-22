Princes Group punta a market cap di 1,24 miliardi di sterline al debutto a Londra

(Teleborsa) - NewPrinces Group
(ex Newlat Food), gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha fissato la forchetta di prezzo
per l'offerta pubblica iniziale (IPO) della controllata Princes Group
sulla Borsa di Londra.
La fascia di prezzo per l'offerta è stata fissata tra 475 pence e 590 pence per azione ordinaria di Princes Group, implicando una capitalizzazione di mercato
stimata alla data di ammissione approssimativamente tra 1.162 milioni e 1.243 milioni di sterline
(ipotizzando il completamento di tutte le operazioni di riorganizzazione previste, incluso il conferimento in capitale dei prestiti soci in essere, e dell'assenza di esercizio dell'opzione di over-allotment).
L'offerta comprenderà fino a 84.210.526 azioni di nuova emissione al fine di raccogliere un capitale primario fino a 400 milioni di sterline
, a supporto della crescita inorganica di Princes Group tramite acquisizioni. Inoltre, potranno essere vendute fino a un massimo di 12.631.578 nuove azioni nell'ambito dell'opzione di over-allotment, per raccogliere un capitale fino a 60 milioni di sterline.
Princes Group presenterà la domanda di ammissione alla categoria delle azioni ordinarie (società commerciali) dell'Official List della UK Financial Conduct Authority (FCA) e alla negoziazione sul Main Market della Borsa di Londra. Si prevede che il trading condizionato delle azioni avrà inizio entro la fine di ottobre e che l'ammissione diventerà effettiva, con l'avvio delle negoziazioni incondizionate, alle ore 8:00 (UK time) del 5 novembre
2025. A seguito dell'Ammissione, Princes Group prevede di disporre di un free float tale da renderla idonea all'inclusione negli indici FTSE UK.
NewPrinces Group - che crede fermamente nella strategia di lungo termine di Princes Group - ha manifestato l'intenzione di sottoscrivere fino a 200 milioni di sterline
di azioni nell'ambito dell'offerta, da ripartire in base alla fascia di prezzo e al prezzo finale di offerta.