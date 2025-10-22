Milano 17:26
42.209 -1,03%
Nasdaq 17:26
24.899 -0,91%
Dow Jones 17:26
46.771 -0,33%
Londra 17:26
9.524 +1,03%
Francoforte 17:26
24.154 -0,72%

Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 17 ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 17 ottobre
USA, Richieste mutui nella settimana del 17 ottobre su base settimanale (WoW) -0,3%, in aumento rispetto al precedente -1,8%.
Condividi
```