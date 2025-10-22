Milano 17:26
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 17 ottobre
USA, Scorte petrolio nella settimana del 17 ottobre su base settimanale (WoW) -961K barili, in calo rispetto al precedente 3,52 Mln barili (la previsione era 2,2 Mln barili).
