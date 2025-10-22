Semestrali EGM, ricavi in crescita ma utili in calo con generazione di cassa debole

Ecosuntek

(Teleborsa) - I risultati deldelle società quotate su, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, mostrano una crescita deldell'11% a 5,4 miliardi di euro, trainata da un numero limitato di outperformer, con una marginalità in calo (EBITDA +3%, EBIT -2%, utile netto -19%). È quanto emerge dal consueto report di ValueTrack SIM, che considera 178 aziende (escludendo 31 aziende che devono ancora comunicare i dati o hanno diverse date di rendicontazione o sono state sospese).Dopo il semestre precedente, anche questo quindi presenta una crescita del fatturato associata a un utile in calo. Inoltre, nonostante un aumento del fatturato di circa l'11% su base annua, sono state mancate le stime iniziali per semestre del 4%. L'aggregato è aumentato di circa il 3% su base annua a 642 milioni di euro, ma ha mancato il consensus del 13%.Laresta debole, con solo il 40% delle società che ha generato free cash flow (FCF) positivo. Scendendo ancora più nei dettagli, solo il 3% cresce di oltre il 15% e genera più di 2,5 milioni di euro di FCF. Circa l'80% del campione genera un EBITDA positivo, ma solo 2 aziende generano oltre 5 milioni di euro di FCF rettificato.ValueTrack evidenzia che leda molteplici aspetti macroeconomici negativi, con volatilità dei cambi e dell'energia, tassi di interesse "alti per un periodo prolungato", shock geopolitici e ciclo industriale lento. Viene evidenziata una crescita del fatturato in molti settori, ma un miglioramento degli utili solo grazie a specifiche aziende nei servizi alle imprese, nell'industria e nella sanità.Ledelle aziende sono in crescita, ma solo 12 aziende () hanno un fatturato superiore a 100 milioni di euro e 9 (BolognaFiere, Next Geosolutions Europe, SBE-Varvit, ALA, Reway, ICOP, IWB, Rosetti Marino,) con EBIT superiore a 10 milioni di euro.Analizzando le, sono 9 le aziende con una crescita organica di oltre il 50% su base annua e un fatturato superiore a 15 milioni di euro:, Ecosuntek,, ICOP,, Redelfi,Guardando a quelle, ci sono 12 aziende con un margine EBIT superiore al 20% (rispetto alle 14 del primo semestre del 2024): Redelfi, Next Geosolutions Europe,, BolognaFiere,Focalizzandosi con quelle con i margini più in miglioramento, ci sono 6 aziende con un miglioramento dell'EBIT di oltre 5 milioni di euro e 7 aziende con una crescita significativa dell'EBIT del 50% su base annua; solo 2 aziende hanno generato FCF oltre 5 milioni di euro, mentre 28 aziende hanno unsuperiore a 3,0x.