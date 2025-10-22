Terzo settore, nove grandi aziende italiane danno vita alla "Fondazione Cresciamo il Futuro"

(Teleborsa) - Nasce la, lo strumento di cui si sono dotate le nove grandi aziende italiane promotrici per dare concreta attuazione al progetto sociale di supporto ai/alle dipendenti e alle comunità locali. L'istituzione formale della "Fondazione Cresciamo il Futuro" è avvenuta in data odierna in uno studio notarile e, a seguito della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), assumerà la denominazione di "Fondazione Cresciamo il Futuro ETS". La Fondazione – fanno sapere le aziende fondatrici in una nota – è espressione di un impegno congiunto di alcune delle maggiori realtà aziendali italiane. Sono intervenuti all'atto di costituzione in qualità diLa sua costituzione pone le fondamenta di un percorso di collaborazione a più livelli avviato già lo scorso anno e che ha visto anche la firma del protocollo di intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulper la creazione e lo sviluppo della più grande rete nazionale di asili nido diffusi a cui possono accedere tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle aziende aderenti.Lanon ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il suo obiettivo primario è la realizzazione di interventi e servizi di interesse generale mirati al sostegno della famiglia e della genitorialità,all'attività di educazione e istruzione per l'infanzia, al contrasto dell'abbandono del posto di lavoro a fronte della nascita dei figli, alla promozione delle pari opportunità e dei diritti sociali. Tali obiettivi saranno perseguiti anche facilitando l'inserimento dei figli in ambientisicuri e adatti alla loro crescita.Tra le, rivolte inizialmente ai/alle figli/e dei/delle dipendenti dei soci fondatori e, successivamente aperte anche a quelli dei soci aderenti e alle comunità locali, rientrano: la gestione diretta o indiretta di asili e scuole per l'infanzia; la creazione e il coordinamento di una rete di istituti per rendere quanto più fruibile il servizio; la gestione diretta e indiretta di una piattaforma digitale essenziale per lo scambio delle informazioni circa l'accesso alle strutture scolastiche e ricettive per l'infanzia.