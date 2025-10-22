Milano 21-ott
UK, inflazione stabile al +3,8% su anno a settembre: sotto le attese

(Teleborsa) - Risulta sotto le attese l'inflazione del Regno Unito nel mese di settembre 2025. Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo registrano un crescita nulla su base mensile, sotto il +0,3% del mese precedente.

Su base annua, la crescita dell'inflazione si è attestata al 3,8%, uguale al mese precedente e sotto il 4% stimato dagli analisti.

Il dato core dell'inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, è risultato invariato su base mensile, dopo il +0,3% di agosto e rispetto al +0,2% atteso. La variazione tendenziale si attesta al 3,5%, sotto il +3,7% atteso dal mercato e al +3,6% del mese precedente.
