Wall Street mista, Dow Jones al record storico grazie alle trimestrali

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per il, che termina a 46.925 punti (+0,47%) consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 6.735 punti. Pressoché invariato il(-0,06%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia l'(-0,07%).I solidi risultati trimestrali pubblicati in giornata da aziende come Coca-Cola hanno spinto il Dow Jones a un nuovo massimo storico, superando quota 47.000, prima di chiudere la seduta appena sotto tale soglia, comunque a un livello record.Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,32%) e(+0,88%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,99%),(-0,85%) e(-0,70%).Al top tra i(+7,66%),(+4,06%),(+3,59%) e(+2,57%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,74%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,23%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,23%. Tentenna, che cede lo 0,95%.Al top tra i, si posizionano(+10,97%),(+6,25%),(+5,20%) e(+4,12%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,03%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,56%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,37%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,35%.