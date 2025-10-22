Wall Street mista, Dow Jones al record storico grazie alle trimestrali

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per il Dow Jones
, che termina a 46.925 punti (+0,47%) consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità l'S&P-500
, che chiude la giornata a 6.735 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100
(-0,06%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia l'S&P 100
(-0,07%).
I solidi risultati trimestrali pubblicati in giornata da aziende come Coca-Cola hanno spinto il Dow Jones a un nuovo massimo storico, superando quota 47.000, prima di chiudere la seduta appena sotto tale soglia, comunque a un livello record.
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni di consumo secondari
(+1,32%) e beni industriali
(+0,88%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti utilities
(-0,99%), telecomunicazioni
(-0,85%) e materiali
(-0,70%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, 3M
(+7,66%), Coca Cola
(+4,06%), Salesforce
(+3,59%) e Amazon
(+2,57%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su JP Morgan
, che ha archiviato la seduta a -1,74%. Giornata fiacca per Caterpillar
, che segna un calo dell'1,23%. Piccola perdita per Verizon Communication
, che scambia con un -1,23%. Tentenna Johnson & Johnson
, che cede lo 0,95%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Warner Bros Discovery
(+10,97%), Atlassian
(+6,25%), Lululemon Athletica
(+5,20%) e Adobe Systems
(+4,12%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Constellation Energy
, che ha terminato le contrattazioni a -3,03%. Preda dei venditori CSX
, con un decremento del 2,56%. Si concentrano le vendite su Alphabet
, che soffre un calo del 2,37%. Vendite su AppLovin
, che registra un ribasso del 2,35%.