Appuntamenti macroeconomici del 23 ottobre 2025

(Teleborsa) - Giovedì 23/10/2025
08:45 Francia
: Fiducia imprese, mensile (atteso 96 punti; preced. 96 punti)
14:30 USA
: Indice CFNAI (preced. -0,12 punti)
16:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -15 punti; preced. -14,9 punti)
16:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,2%)
16:00 USA
: Vendita case esistenti (atteso 4,06 Mln unità; preced. 4 Mln unità)
16:30 USA
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 78 Mld piedi cubi; preced. 80 Mld piedi cubi)