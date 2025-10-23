Milano 22-ott
42.210 0,00%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 22-ott
9.515 0,00%
Francoforte 22-ott
24.151 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 23 ottobre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Giovedì 23/10/2025
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 96 punti; preced. 96 punti)
14:30 USA: Indice CFNAI (preced. -0,12 punti)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -15 punti; preced. -14,9 punti)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,2%)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 4,06 Mln unità; preced. 4 Mln unità)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 78 Mld piedi cubi; preced. 80 Mld piedi cubi)


