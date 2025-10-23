Banche, Antitrust: concorrenza non ostacola la crescita, fondamentale completare Unione bancaria

(Teleborsa) - Completare l’è una condizione imprescindibile per dare vita a veridel credito in Europa e garantire una piena concorrenza nel mercato unico. È questo il messaggio centrale dell’intervento di, presidente dell’o, durante l’in Commissione di inchiesta sul sistema bancario. "Nel, per creare veri campioni europei e un mercato realmente unitario, è fondamentale completare l’Unione bancaria", ha sottolineato Rustichelli, spiegando che lae la mancanza dirappresentano ancora oggi "gli ostacoli principali alla competitività del sistema europeo".Secondo il presidente dell’Antitrust, "una tutela vigorosa dellanon contrasta con la necessità di avere banche di dimensioni adeguate per competere con le superstar americane e cinesi. Al contrario, laè collegata positivamente alla concorrenza interna".Rustichelli ha evidenziato come "non esista ancora un vero mercato unico europeo", poiché persistono "giuridiche e operative" che limitano lee la capacità delle banche di espandersi oltre i confini nazionali. “Per questo – ha aggiunto – serve armonizzare le regole, semplificare la normativa e introdurre un sistema unico di garanzia dei depositi”.Sul, Rustichelli ha riconosciuto che "il settore bancario italiano sta attraversando una fase di profonda", caratterizzata da operazioni di fusione e acquisizione. Tuttavia, ha precisato, "le decisioni dell’Autorità in materia di concentrazioni mirano solo a evitare il rafforzamento di, non a ostacolare la crescita dimensionale delle imprese".Infine, il presidente dell’AGCM ha rassicurato sul livello dinel sistema creditizio italiano: "Sia sotto il profilo concorrenziale che sotto quello della tutela dei consumatori, il mercato bancario è pienamente concorrenziale. Non abbiamo indizi di cartelli né posizioni dominanti".