CBRE Group, terzo trimestre in crescita a doppia cifra

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre conclusosi il 30 settembre 2025ha registrato unin aumento del 66% a 1,21 dollari, mentre l'è migliorato del 34% a 1,61 dollari. L'è cresciuto del 61% a 363 milioni di dollari.Ilè aumentato del 14% a 10,3 miliardi di dollari. I ricavi delle Resilient Businesses sono migliorati del 14% a 8,4 miliardi, mentre quelli delle Transactional Businesses sono cresciuti del 13% a 1,9 miliardi.A livello di gestione operative, l'core è salito del 19% a 821 milioni.Ilsi è attestato a 1,7 miliardi e ila quasi 1,5 miliardi, entrambi su base annua. Laè aumentata di quasi 500 milioni di dollari nel trimestre, raggiungendo i 5,2 miliardi.La società ha alzato le previsioni per l'utile per azione core per il 2025 da 6,10-6,20 dollari a 6,25-6,35 dollari."CBRE ha continuato a produrre risultati eccellenti nel terzo trimestre. Tutti e quattro i segmenti hanno registrato una forte crescita e una forte leva operativa, superando le aspettative che avevamo all'inizio del trimestre", ha dichiarato, presidente e amministratore delegato di CBRE. "Abbiamo una scala che deriva dalla nostra ampiezza e profondità in termini di tipologia di asset, tipologia di clienti, linea di business e area geografica. Questa scala supporta la nostra strategia in molti modi, tra cui il reclutamento di personale interno ed esterno al nostro settore, lo sviluppo di soluzioni integrate per i clienti, gli investimenti di capitale e la creazione di un vantaggio informativo. La scala è inoltre particolarmente utile per stimolare la crescita in aree che sono favorite da un punto di vista secolare o ciclico. Questo è emerso chiaramente dai nostri risultati del terzo trimestre."