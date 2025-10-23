Milano
Giovedì 23 Ottobre 2025, ore 18.18
Fiducia consumatori Unione Europea in ottobre
23 ottobre 2025 - 16.05
Unione Europea,
Fiducia consumatori in ottobre pari a -14,2 punti
, in aumento rispetto al precedente -14,9 punti (la previsione era -15 punti).
