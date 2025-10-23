Hasbro, fatturato in crescita nel terzo trimestre trainato da Wizards e Digital Gaming

Hasbro

(Teleborsa) - "Hasbro ha registrato un altro trimestre di crescita, evidenziando la forza dei nostri marchi e la strategia "Playing to Win", ha dichiarato, Amministratore Delegato di, nel commentare i risultati finanziari del terzo trimestre del 2025 annunciati giovedì."'Wizards of the Coast' ha aperto la strada a 'MAGIC: THE GATHERING', che continua a battere i record. I punti vendita e la quota di mercato dei prodotti di consumo hanno registrato un'accelerazione in vista delle festività natalizie e la nostra attività di licensing ad alto margine sta aprendo nuove opportunità. Con importanti annunci in arrivo ai 'The Game Awards' di dicembre, siamo pronti a entrare nel 2026 con slancio"."I nostri team hanno registrato un altro trimestre di esecuzione disciplinata e progressi operativi", ha dichiarato, Direttore Finanziario e Direttore Operativo di Hasbro. "Abbiamo gestito la volatilità tariffaria con agilità, protetto i margini attraverso la produttività dei costi e la disciplina dei prezzi, e continuato a portare avanti le nostre iniziative di trasformazione. Queste azioni posizionano Hasbro per chiudere l'anno in modo solido e rimaniamo saldamente sulla buona strada per raggiungere i nostri impegni finanziari a medio termine".Venendo ai numeri, nel terzo trimestre, ilrispetto al trimestre precedente a 1,39 miliardi di dollari, trainato dalla crescita a due cifre di Wizards e Digital Gaming, parzialmente compensata dalla prevista debolezza dei prodotti di consumo legata alla tempistica degli ordini al dettaglio negli Stati Uniti.Il fatturato di, trainato dalle uscite del terzo trimestre di Edge of Eternities e Marvel's Spider-Man, insieme alla continua forza dei titoli arretrati e di Secret Lair.L'utile operativo è stato di 341 milioni (+13% rispetto al trimestre precedente) e l'utile operativo rettificato è stato di 356 milioni (+8% rispetto al trimestre precedente), riflettendo le prestazioni record di MAGIC, la disciplina dei costi e la leva operativa.L'e l'utile netto rettificato per azione diluita è stato di 1,68 dollari.La società ha restituito 98 milioni agli azionisti attraverso il dividendo trimestrale. Il Cda ha dichiarato un dividendo trimestrale in contanti di 0,70 dollari per azione ordinaria, pagabile il 3 dicembre 2025 agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 19 novembre 2025.Per l'intero 2025, Hasbro prevede ora: una valuta costante;Le priorità di allocazione del capitale rimangono: investire nel core business, rafforzare il bilancio e progredire verso il suo obiettivo di leva finanziaria; e restituire liquidità agli azionisti.