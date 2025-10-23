Ho.Re.Ca. Portaccio (Italgrob): "L'Ordine del Giorno del Senatore Gelmetti è segnale importante a tutela del comparto"

(Teleborsa) - "A nome della Federazione Italiana dei Distributori Ho.Re.Ca., esprimo il più sincero apprezzamento e ringraziamento al Senatore Matteo Gelmetti per l'attenzione dimostrata nei confronti del nostro comparto. L'Ordine del Giorno accolto oggi impegna il Governo a promuovere un confronto con le parti sociali e con le principali associazioni di categoria della ristorazione, dell'agricoltura e delle attività ricettive, nell'ambito del Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese, al fine di condividere e approfondire le criticità che il nostro settore sta affrontando". È quanto ha dichiaratoin merito all'Ordine del Giorno presentato dal Senatore Matteo Gelmetti nell'ambito del Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese."L'Ordine del Giorno – prosegue– impegna, inoltre, il Governo a valutare misure per modulare l'applicazione degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 198 del 2021 nel settore della distribuzione alimentare Ho.Re.Ca., con particolare attenzione alla semplificazione degli obblighi contrattuali e alla maggiore flessibilità nell'applicazione degli interessi di mora. Si tratta di un passo avanti significativo verso la sburocratizzazione del settore della distribuzione HORECA con riferimento alle norme in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, le quali non dovrebbero applicarsi al settore della distribuzione di alimenti e bevande nel 'fuori casa'. Un segnale concreto a tutela di una filiera che rappresenta un pilastro fondamentale dell'economia nazionale e che, da sempre, opera con professionalità, competenza e senso di responsabilità al servizio del mondo dell'ospitalità italiana. Soltanto attraverso un dialogo costruttivo tra istituzioni e imprese sarà possibile individuare soluzioni equilibrate e sostenibili per l'intero comparto"